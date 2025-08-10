Hà Tĩnh: Mực nước hồ Kim Sơn xuống thấp, lộ rừng cây cổ thụ ‘hóa đá’

Hồ chứa nước Kim Sơn (xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) có dung tích 17,5 triệu m3 nước. Là công trình được Hợp phần an toàn đập thuộc Chương trình hỗ trợ thủy lợi Việt Nam đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, khai thác và phòng chống lụt bão.

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày đầu tháng 8, mực nước hồ Kim Sơn có đoạn đã xuống thấp đáng kể so với lúc bình thường. Khung cảnh hồ nước trong xanh thường thấy giờ đây được thay thế bằng một lòng hồ nứt nẻ, trơ đáy.

Đặc biệt là sự xuất hiện của những gốc cây cổ thụ khổng lồ, ước tính đã tồn tại hàng chục đến hàng trăm năm, từng chìm sâu dưới đáy hồ. Những gốc cây này nằm rải rác khắp lòng hồ, một số vẫn còn nguyên vẹn, số khác đã mục nát theo thời gian.

Mực nước hồ Kim Sơn xuống thấp để lộ nhiều gốc cây cổ thụ và cồn cát

Ông Mão (xã Kỳ Hoa) cho biết, những năm trước, mực nước hồ cũng có xuống nhưng năm nay có phần thấp hơn. “Suốt thời gian dài không có mưa và nhu cầu sử dụng nước đã khiến mực nước hồ xuống nhanh chóng. Chỉ trong ít tháng, một hồ nước mênh mông đã biến thành một bãi đất khô cằn. Những gốc cây cổ thụ này bình thường nước cạn chỉ thấy mờ ảo dưới nước, giờ nó trồi lên nhìn như một khu rừng hóa đá”, ông Mão bất ngờ chia sẻ.

Trả lời phóng viên Báo Công Thương, một lãnh đạo xã Kỳ Hoa cho biết, theo phản ánh của người dân địa phương, hiện nay mực nước của hồ Kim Sơn đang xuống sâu. “Hồ Kim Sơn đang đảm nhiệm cấp nước cho nhà máy nước sạch và đổ về hồ Thượng nguồn sông Trí để cấp nước cho Formosa Hà Tĩnh. Do nhu cầu dùng nước nhiều nên chỉ cần thời gian dài không có mưa là mực nước sẽ xuống thấp”, vị lãnh đạo thông tin thêm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, Hồ Kim Sơn hiện đang cấp nước cho 2 nhà máy nước sạch trên địa bàn các xã Nam Hà Tĩnh.

“Mực nước đã xuống dưới ngưỡng tràn tự do, tuy nhiên vẫn đang trên ngưỡng của tràn xả sâu. Thời điểm này mực nước hồ có xuống thấp, tuy nhiên mực nước này vẫn đảm bảo nhu cầu dùng nước”, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh chia sẻ thêm.

Những hình ảnh hồ Kim Sơn cạn nước, lộ nhiều gốc cây cổ thụ được ghi nhận:

... Hồ Kim Sơn có dung tích 17,5 triệu m3 nước, có nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống lũ lụt cũng như khai thác

Những gốc cây lộ ra giữa lòng hồ như khu rừng hóa đá

Người dân địa phương tỏ ra khá ngạc nhiên khi những gốc cây này lộ lên mặt nước sau thời gian dài chìm dưới đáy hồ

Đáy hồ nứt nẻ từng mảng lớn

Mực nước đang tiếp tục xuống nếu thời gian tới không có mưa

Việc mực nước xuống trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến quá trình vận hành và khai thác

Sự xuất hiện của những gốc cây cổ thụ mang lại sự tò mò và bất ngờ, nhưng đối với người dân Kỳ Hoa, đây là một dấu hiệu đáng báo động

Từ trên bờ có thể thấy rõ những cồn cát và gốc cây dưới đáy hồ

Khung cảnh hiếm thấy khi mực nước hồ Kim Sơn xuống thấp

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo Công Thương