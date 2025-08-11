Hà Tĩnh: Ồ ạt san lấp đất phục vụ phân lô, bán nền

Những quả đồi cao tại thôn Ngọc Hà, xã Toàn Lưu đã bị đào bới, san lấp mặt bằng phục vụ phân lô, bán đất nền.

Với quỹ đất khá dồi dào, địa hình gần trung tâm các phường của tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, thôn Ngọc Hà, xã Toàn Lưu đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư bất động sản đến mua đất của người dân để phục vụ mục đích phân lô, bán nền. Qua tìm hiểu được biết, tại đây người có nhu cầu bán đất thường viết đơn xin cải tạo đất, hạ thấp mặt bằng, hoặc tự nguyện hiến một phần đất để làm đường giao thông công cộng, sau đó bán đất cho nhà đầu tư.

Sau khi làm đơn xin cải tạo đất hoặc tự nguyện hiến đất vì mục đích công cộng của chủ hộ gia đình được chính quyền địa phương chấp thuận, nhà đầu tư sẽ đặt tiền cọc cho gia đình và huy động máy móc đến san lấp đất. Nhà có diện tích đất rộng và còn có nhu cầu sử dụng thì có thể tách thửa, nhiều người lại bán hẳn đất, trao toàn quyền sở hữu cho chủ đầu tư.

Video: Nhà đầu tư huy động máy móc ồ ạt đào đất san lấp mặt bằng để phân lô, bán đất nền.

Quá trình san lấp đất, máy móc, thiết bị của nhà đầu tư làm xuyên ngày đêm, sớm tạo ra mặt bằng để phân lô, bán đất nền. Ghi nhận tại một khu vực được cho là vị trí của các thửa đất số 773,774 và 775 ở thôn Ngọc Hà, chỉ sau một thời gian đào bới (từ ngày 2 - 9/8) toàn bộ quả đồi cao đã được san phẳng, đất được vận chuyển từ thửa cao vượt ranh giới sang lấp đầy những thửa đất thấp trũng bên cạnh.

Đất được vận chuyển từ thửa cao vượt ranh giới sang lấp đầy những thửa đất thấp trũng bên cạnh.

Tại hiện trường, một nhóm thợ đang xây mương thoát nước, để sau đó làm đường tạo thêm mặt tiền đẹp cho những lô đất

Không chỉ san lấp đất, tại hiện trường còn có một nhóm thợ tiến hành xây mương thoát nước. Qua quan sát, vị trí xây mương vốn đã có mương thoát nước bằng bê tông, nhưng giờ đây mương được nhà đầu tư nâng cấp, xây dựng mới và kết hợp làm đường để tạo thêm mặt tiền đẹp cho các lô đất.

“Các thửa đất được nhiều người mua đi bán lại, sau đó cải tạo, san mặt bằng rồi chia ra từng ô thửa rao bán. Thực tế, đường sá, hạ tầng do nhà đầu tư xây dựng cũng chưa được đánh giá chất lượng, chỉ để phục vụ phân lô, bán nền, nếu khu vực đó không xây kè kịp thời thì mùa mưa lũ sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở, đất đá tràn vào vườn xung quanh” - ông Phạm Duy Phúc, trưởng thôn Ngọc Hà, xã Toàn Lưu cho biết.

Thực tế cho thấy, việc đào đất từ quả đồi cao từ thửa đất này đến san lấp cho thửa khác nếu không có phương án cải tạo, hoặc thiết kế khai thác được các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt sẽ làm biến dạng địa hình tự nhiên, ảnh hưởng đến quy hoạch và công tác quản lý đất đai, tiềm ẩn nhiều hệ lụy cả trước mắt lẫn lâu dài về môi trường.

Quá trình đào đắp, san lấp mặt bằng phục vụ phân lô, bán nền được thực hiện nhanh chóng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở và những tác động xấu đến môi sinh, môi trường.

Tại buổi làm việc với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu Dương Đức Toàn cho biết, nhà đầu tư chủ yếu từ tỉnh Nghệ An vào mua đất phục vụ phân lô, bán đất nền. Họ đã nghiên cứu rất kỹ những quy định của pháp luật về đất đai gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý và làm manh mún quy hoạch sử dụng đất.

“Dân bản địa không có nhu cầu mua đất nền để ở, diện tích đất nhỏ, giá rao bán từ 300- 400 triệu đồng/lô đất, trong khi hạ tầng điện, nước sinh hoạt chưa có mà chủ yếu là hiện tượng mua bán trao tay trên giấy tờ để kiếm lời. Đối với các thửa đất số 773,774 và 775 ở thôn Ngọc Hà, chúng tôi đang giao lực lượng Công an và các bộ phận liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát quy trình san lấp, phân lô cụ thể” - ông Dương Đức Toàn lý giải.

Sau thời gian rốt ráo san lấp mặt bằng, các thửa đất số 773,774 và 775 ở thôn Ngọc Hà, xã Toàn Lưu đã được san phẳng, phục vụ mục đích phân lô, bán đất nền.

Từ thực tế đó, đòi hỏi chính quyền xã Toàn Lưu và các cơ quan chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đất đai đến người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát việc phân lô bán nền, đảm bảo quy hoạch, mục đích sử dụng đất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

