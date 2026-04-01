Hà Tĩnh: Đất nông thôn vùng quê “nóng sốt”, nay vắng bóng bất ngờ

Những ngày cuối tháng 3/2026, trở lại khu quy hoạch dân cư tại thôn Trung Vân (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh), khung cảnh yên bình đã trở lại, không còn cảnh sôi động như trước đây.

Để phục vụ việc giao dịch, container đã được dựng lên ngay tại hiện trường làm văn phòng môi giới tạm thời.

Ghi nhận của phóng viên, ngay tại khu vực, điểm giao dịch tạm thời được dựng lên bằng container để phục vụ việc mua bán hiện vẫn còn, các tờ quảng cáo vẫn được treo trên cây. Thế nhưng, chỉ lác đác vài xe ô tô biển 37 Nghệ An đỗ trong khu quy hoạch, không có sự xuất hiện của nhiều người đi xem đất như cách đây một tuần.

Bà Nguyễn Thị Hồng, người dân địa phương cho biết, cách đây không lâu, dọc các tuyến đường dẫn vào khu quy hoạch dân cư tại thôn Trung Vân hàng chục ô tô nối đuôi nhau, đậu kín hai bên. Nhiều nhóm người tụ tập thành từng cụm, cầm bản vẽ quy hoạch để trao đổi, hỏi giá và khảo sát vị trí các lô đất.

"Hạ tầng này vừa mới được hoàn thành, tuy nhiên xung quanh vẫn chủ yếu là cánh đồng lúa. Không rõ vì sao mà mấy hôm trước đông người đến xem bất thường, lên đến mấy chục triệu đồng m2", bà Hồng nói.

Những thông tin quảng cáo, số điện thoại liên lạc của môi giới vẫn đang được treo.

Theo tìm hiểu, khu đất mới này được quy hoạch phân lô bán nền gần 50.000m2, với 182 lô đất ở liền kề, trong đó các lô diện tích dao động từ 132 đến 211m2.

Đường rộng thảm nhựa 13,5m. Riêng diện tích đất ở được quy hoạch hơn 31.000m2, đất trồng cây xanh gần 2.500m2 và đất giao thông là gần 15.000m2.

Khu quy hoạch dân cư do một doanh nghiệp đóng tại tỉnh Nghệ An làm đơn vị thi công và đưa lên sàn giao dịch. Dự án vừa mới được hoàn thành cách đây không lâu và được đơn vị này công khai bán.

Ngay khi có thông tin mở bán, để thu hút người mua, nhiều môi giới đã quảng cáo khu đất này gần với khu quy hoạch mới của Ecopark Nghi Xuân, gần với thành phố Vinh, Nghệ An và là điểm đấu nối sắp tới của cầu Bến Thủy 3. Vậy nên việc đầu tư sẽ sinh lời, tăng giá trị, vì hạ tầng kết nối Nghệ An - Hà Tĩnh trong tương lai.

Tuy nhiên, khung cảnh hiện nay vô cùng vắng người giao dịch...

Chỉ mới cách đây một tuần, khu vực này còn kín người đến xem đất. Ảnh Tân Kỳ.

Bởi vậy, giá chào bán phổ biến khoảng 16 - 17 triệu đồng/m²; một số lô có vị trí đẹp như hai mặt tiền hoặc nằm trên trục đường chính được đẩy lên khoảng 17,5 triệu đồng/m². Mức giá hiện tại được cho là khá cao so với mặt bằng chung, nhất là khi khu vực vẫn mang tính chất nông thôn, hạ tầng và các dự án lớn chưa hiện hữu rõ ràng.

Việc lượng lớn người dân và môi giới đổ về trong thời gian ngắn, cùng với các thông tin quy hoạch, hạ tầng được lan truyền, đã khiến thị trường khu vực có dấu hiệu "nóng" lên bất thường.

Nhiều người dân địa phương cho biết, giá đất tăng nhanh khiến những người có nhu cầu thực cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận. Cho đến nay, dù không còn tình trạng sôi động như mấy ngày qua, nhưng giá đất vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Khu đất vắng vẻ, nằm ở vùng nông thôn, nên người dân vô cùng bất ngờ khi giá được đẩy lên cao.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Bá Châu, Trưởng phòng kinh tế xã Đan Hải cho biết: "Khu đất đã được giao cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và triển khai dự án khu dân cư theo đúng quy định. Việc mở bán cũng chỉ mới đây, vì vậy dẫn đến việc có nhiều người đổ về xem trong thời gian qua".

Giao dịch dân sự nên chính quyền địa phương chưa nắm được cụ thể tình hình mua bán. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp, chính quyền vẫn theo sát tình hình, đảm bảo an ninh trật tự và tránh phát sinh những hệ lụy không mong muốn. Cho đến nay, chưa có tình huống bất thường xảy ra, và mấy ngày nay việc "sốt đất" cũng đang có dấu hiệu giảm.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn