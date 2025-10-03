Vụ ‘sốt đất’ ở Hà Tĩnh: Xử phạt 1 doanh nghiệp hơn 500 triệu đồng

Ngày 3/10, thông tin từ Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đông Quân Land số tiền 505 triệu đồng.

Công ty TNHH Đông Quân Land giới thiệu dự án “Dự án đất nền ven sông” không đúng thực tế. Ảnh: XS.



Trước đó, ngày 20/9/2025, Công ty TNHH Đông Quân LAND đã có hoạt động kinh doanh bất động sản tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu với thông tin “Dự án đất nền ven sông”.

Sau khi nắm tình hình, Công an xã Toàn Lưu phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành làm việc với các trường hợp liên quan.

...

Quá trình xác minh, làm rõ, nhận thấy Công ty TNHH Đông Quân Land có các hành vi vi phạm như: Cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới, vẽ sơ đồ, phát hành thư mời, đặt tên thông tin “Dự án đất nền ven sông” là không đúng thực tế; không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định…

Lực lượng Công an xã Toàn Lưu đã tham mưu, chuyển hồ sơ lên Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết