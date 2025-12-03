Hà Tĩnh: Đăng ký công trình, phần việc thi đua mừng Đại hội XIV của Đảng

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2437/QĐ-TTg ngày 4/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm tăng tốc bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, hướng tới Đại hội XIV của Đảng và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Thiên Định vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị thuộc khối thi đua của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung liên quan.

Ông Trần Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho ý kiến tại cuộc họp. (Ảnh: BHT)



Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị tăng cường quán triệt, tập trung triển khai thực hiện các nội dung thi đua theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2437/QĐ-TTg ngày 4/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 16/6/2025 của UBND tỉnh về triển khai phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Triển khai các biện pháp, giải pháp thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, tổ chức tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị, thi đua xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong điều hành, tổ chức thực hiện; thực hiện tốt công tác dân vận, đối thoại với Nhân dân, giải quyết hiệu quả đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tuyên truyền và khen thưởng được coi là trọng tâm. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Kịp thời biểu dương, nhân rộng những sáng kiến, mô hình hay và những cách làm sáng tạo; gương người tốt, việc tốt trong Nhân dân, cán bộ, đảng viên. Phát hiện, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua, tập trung khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

... Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng.



Về mặt thời gian và thủ tục, các cơ quan, đơn vị, địa phương được yêu cầu đăng ký các công trình, phần việc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 5/12/2025.

Kết thúc đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch số 314/KH-UBND, trong đó lưu ý về kết quả các công trình, phần việc (ngày khởi công, ngày hoàn thành, giá trị công trình, phần việc) chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/12/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nội dung trên; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, gửi Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) và báo cáo UBND tỉnh theo quy định; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, thẩm định thành tích trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc vào dịp tổng kết phong trào thi đua.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV