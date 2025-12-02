Sở Y tế Hà Tĩnh biệt phái 64 viên chức đến UBND cấp xã

Trung tâm Y tế Đức Thọ gặp mặt các viên chức biệt phái. Ảnh: SYT

Quyết định số 1366/QĐ-SYT của Sở Y tế Hà Tĩnh được ký ban hành ngày 28/11/2025 và có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2025, về việc biệt phái viên chức đến công tác tại UBND cấp xã trong thời hạn 1 năm.

Quyết định này nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước về y tế không bị gián đoạn trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp do thiếu cán bộ có chuyên môn y tế tại UBND các xã, phường.

Theo quyết định, 64 viên chức thuộc Sở Y tế được điều động theo diện biệt phái đến công tác tại Phòng Văn hoá – Xã hội thuộc UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh UBND cấp xã trong thời gian 1 năm, kể từ ngày 1/12/2025. Hết thời hạn 1 năm, các xã phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ biệt phái của viên chức về Sở Y tế để trình UBND xem xét, quyết định việc kết thúc hoặc gia hạn thời gian biệt phái đối với viên chức.

Cũng theo Quyết định 1366, UBND các xã, phường có viên chức đến biệt phái thực hiện tiếp nhận, phân công, bố trí công việc đối với các viên chức phù hợp trình độ, năng lực để thực hiện chuyên môn nghiệp vụ về chuyên môn quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực y tế. UBND các xã, phường có phương án bố trí nơi lưu trú, chi trả các chế độ, chính sách đặc thù ngoài lương và các quyền lợi khác (nếu có).

Các trung tâm, trạm y tế có viên chức đi biệt phái thực hiện bố trí công việc cho viên chức khác để không làm gián đoạn nhiệm vụ của đơn vị; bố trí công việc phù hợp cho viên chức sau khi hết thời gian biệt phái.

Các trung tâm y tế, trạm y tế có viên chức đi biệt phái chịu trách nhiệm chi trả tiền lương, phụ cấp và các chế độ, quyền lợi khác (nếu có) đối với các viên chức cử đi biệt phái theo quy định hiện hành.

Các viên chức được biệt phái bàn giao công việc đang đảm nhiệm cho cơ quan, đơn vị trước khi đến nhận công tác tại UBND cấp xã; chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND xã đến biệt phái; được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Tác giả: Lê Hữu Chính

Nguồn tin: Báo Thanh Tra