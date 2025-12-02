Kỳ vọng đột phá kinh tế biển khi cảng cá bậc nhất Hà Tĩnh chính thức hoạt động

Chiều 1/12, tại hội trường UBND xã Thiên Cầm, Sở NN&MT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phương án khai thác cảng cá Cửa Nhượng cho ngư dân các địa phương ven biển: Cẩm Trung, Yên Hòa, Kỳ Xuân và Thiên Cầm.

Vào đầu tháng 12/2025, cảng cá Cửa Nhượng chính thức được đưa vào khai thác.



Cảng cá Cửa Nhượng có mức đầu tư 280 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất có diện tích 5 ha, đáp ứng quy mô cảng cá cấp II với các tàu công suất 400CV cập cảng, năng lực cập tàu đạt 100 lượt/ngày, lượng thủy sản qua cảng khoảng 16.000 tấn/năm.

Đây là là một trong các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh, nguồn lợi thủy sản tại 4 tỉnh miền Trung, sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Cùng với bến cập tàu từ 150-400CV, cảng còn được đầu tư các hạng mục bãi tiếp nhận thủy sản diện tích 2.400m2; nạo vét luồng vào cảng và khu vực vùng nước trước cảng; hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa; kè bờ, đê ngăn cát, đường nội bộ trong cảng.

Cùng với bến cập tàu từ 150-400CV, cảng còn được đầu tư các hạng mục bãi tiếp nhận thủy sản diện tích 2.400m2.



Công trình được khởi công xây dựng vào đầu năm 2024. Sau hơn 1 năm rưỡi thi công, cảng cá Cửa Nhượng đã hoàn thành. Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đã ký quyết định về việc công bố mở cảng cá Cửa Nhượng. Tổ chức quản lý cảng cá là Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh.

Việc cảng Cửa Nhượng hoàn thành, đưa vào sử dụng, lại nằm trong tổng thể khu du lịch sẽ tạo thuận lợi cho ngư dân giao dịch hàng hóa. Cảng còn là nơi neo đậu cho tàu thuyền của nhiều tỉnh thành khác, từ đó kích hoạt dịch vụ hậu cần nghề cá, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các ngành dịch vụ kèm theo.

... Đây được xem là cảng cá hiện đại bậc nhất tại tỉnh Hà Tĩnh hiện nay.



Về việc này, ngư dân Nguyễn Ngọc Sơn (xã Thiên Cầm) vô cùng vui mừng cho biết, khi cảng cá hoàn thành, tàu thuyền có thể thoải mái ra vào, giúp bà con ngư dân thuận lợi trong đánh bắt, buôn bán các loại hải sản.

Tuy nhiên, các ngư dân cũng đề nghị các cấp rà soát, đo đạc độ sâu và có kế hoạch nạo vét luồng định kỳ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tàu thuyền, tránh nguy cơ mắc cạn; lắp đặt thêm các đèn chiếu sáng để tạo thuận lợi cho tàu, thuyền vào cập cảng.

Cảng cá bậc nhất Hà Tĩnh này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế biển cho địa phương này.



Phó Giám đốc Sở NN&MT Trần Hữu Khanh khẳng định, việc đưa cảng cá Cửa Nhượng vào hoạt động không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân mà còn là giải pháp trọng tâm để kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng nghề cá có trách nhiệm.

Tuy nhiên, các chủ tàu cá cũng cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về việc vào cảng bốc dỡ sản phẩm, kiểm soát khai thác IUU và đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường trong khu vực cảng…

Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Tĩnh cũng đề nghị Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá tỉnh, cần tổ chức quản lý, vận hành cảng đúng chức năng, cung cấp đủ dịch vụ hậu cần nghề cá, đảm bảo chất lượng và giá theo quy định; Thường xuyên kiểm tra các thông số kỹ thuật của cảng, đảm bảo tàu cá ra, vào cảng an toàn, đồng thời xây dựng kế hoạch duy tu, bảo trì công trình.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn