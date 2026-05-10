Hà Tĩnh: Công khai danh sách 75 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế

Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã có Thông báo số 2060/TB-HT1 ngày 7/5/2026 về việc công khai danh sách cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo đó, Thuế tỉnh Hà Tĩnh - Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2 thực hiện công khai thông tin 75 cá nhân, doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/03/2026 với số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Đứng đầu là Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng, mã số thuế: 3002263994, địa chỉ: tổ dân phố 8 Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, có số tiền nợ thuế hơn 160 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty CP Xây dựng 1 Hà Tĩnh, mã số thuế: 3000292848, địa chỉ: mỏ đá núi Nam Giới, thôn Thanh Phong, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, có số tiền nợ thuế hơn 20 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Vận tải Quảng Hà, mã số thuế: 3002039551, địa chỉ: số 06-LK02, khu đô thị Hà Mỹ Hưng, đường Hàm Nghi, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh, có số tiền nợ thuế hơn 13 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Hà Mỹ Hưng, mã số thuế: 3000352617, địa chỉ: thôn Hà Ân, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh, có số tiền nợ thuế hơn 10 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp VN1, mã số thuế: 3000344895, địa chỉ: số 56B, đường Nguyễn Đổng Chi, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, có số tiền nợ thuế hơn 7 tỷ đồng.

Danh sách các đơn vị còn lại có số tiền thuế nợ dưới 7 tỷ đồng.

