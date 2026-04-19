Công khai danh sách 101 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế tại Hà Tĩnh

Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Thuế cơ sở 3 tỉnh Hà Tĩnh đã có Thông báo số 436/TB-TCS3 ngày 16/4/2026 về việc công khai danh sách cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo đó, Thuế cơ sở 3 tỉnh Hà Tĩnh - Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp, kiểm tra thực hiện công khai thông tin 101 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 16/4/2026 với số tiền là hơn 38 tỷ đồng.

Đứng đầu là Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp 999, mã số thuế: 3002252914, địa chỉ xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, có số tiền nợ thuế hơn 2,1 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty CP Minh Đạt, mã số thuế: 3000344863, địa chỉ xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, có số tiền nợ thuế hơn 2 tỷ 027 triệu đồng.

Công ty TNHH Hồng Ngọc, mã số thuế: 3001021368, địa chỉ phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, có số tiền nợ thuế hơn 1 tỷ 535 triệu đồng.

...

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Nguyên, mã số thuế 3001791102, địa chỉ: phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, có số tiền nợ thuế hơn 1 tỷ 533 triệu đồng.

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Minh, mã số thuế: 3001570618, địa chỉ xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, có số tiền nợ thuế hơn 1,4 tỷ đồng.

Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Vận tải Hà Tĩnh, mã số thuế: 3000929710, địa chỉ phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, có số tiền nợ thuế hơn 1,3 tỷ đồng.

Danh sách các đơn vị còn lại có số tiền thuế nợ dưới 1,3 tỷ đồng.

Tác giả: Trần Bình Minh

Nguồn tin: Báo Công Thương