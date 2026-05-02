Hà Tĩnh: Công khai danh sách 134 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế

Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Thuế cơ sở 5 tỉnh Hà Tĩnh đã có Thông báo số 502/TB-TCS5 ngày 22/4/2026 về việc công khai danh sách cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo đó, Thuế cơ sở 5 tỉnh Hà Tĩnh thực hiện công khai thông tin 134 cá nhân, doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/03/2026 với số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 13 tỷ đồng.

Đứng đầu là Hợp tác xã Chăn nuôi Cường Thịnh, mã số thuế: 3001365619, địa chỉ: Xóm 6, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh, có số tiền nợ thuế hơn 2,7 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Xuân Thành 79, mã số thuế: 3002132222, địa chỉ: Thôn Phố Hòa, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh, có số tiền nợ thuế hơn 1,49 tỷ đồng.

Công ty TNHH Quỳnh Chi 6833, mã số thuế: 3002103609, địa chỉ: Thôn 7, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, có số tiền nợ thuế hơn 1,48 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đại Quang Anh, mã số thuế: 3001735972, địa chỉ: Khối 4, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, có số tiền nợ thuế hơn 1 tỷ đồng.

Công ty CP Xây dựng Long Khánh, mã số thuế: 3001166998, địa chỉ: Xóm 7, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, có số tiền nợ thuế hơn 900 triệu đồng.

Chi nhánh 1 - Công ty CP Xây Dựng Fadin Việt Nam, mã số thuế: 0102072814-001, địa chỉ: Thôn 1, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, có số tiền nợ thuế hơn 800 triệu đồng.

Danh sách các đơn vị còn lại có số tiền thuế nợ dưới 800 triệu đồng.

Xem Thông báo số 502/TB-TCS5 và danh sách nợ thuế tại đây

Tác giả: Trần Việt Khoa

Nguồn tin: Báo Công Thương