Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ học ngày 29/9 do bão Bualoi

Giáo viên các trường học tại Hà Tĩnh di dời đồ dùng, cơ sở vật chất đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của bão Bualoi, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học trong ngày 29/9 nhằm đảm bảo an toàn.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của tỉnh và ngành giáo dục, các trường học đã nhanh chóng thông báo đến học sinh, phụ huynh qua các nhóm lớp. Tùy tình hình thời tiết và thực tế tại từng địa phương, các cơ sở giáo dục có thể xem xét kéo dài thời gian nghỉ học cho phù hợp.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trực 24/24 giờ; theo dõi sát thông tin dự báo bão; chủ động di dời hồ sơ, tài liệu, thiết bị, bàn ghế đến nơi an toàn; đồng thời kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất trường lớp, đặc biệt những hạng mục xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn, lũ, sạt lở đất.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các nhà trường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh rủi ro thiên tai; hướng dẫn học sinh và phụ huynh về phòng, chống đuối nước, sạt lở, an toàn giao thông; thiết lập kênh thông tin chặt chẽ với phụ huynh để quản lý học sinh, giảm thiểu tối đa rủi ro do thiên tai gây ra.

Tác giả: Phượng Vũ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn