Hà Tĩnh: Khẩn trương sơ tán dân đến nơi an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ

Trưa 28/9, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết dự kiến ảnh hưởng của bão số 10 sẽ khiến hơn 800 hộ dân và 1.746 nhân khẩu tại các khu vực kè biển xung yếu gặp nguy hiểm.

Chính quyền địa phương đến từng nhà tại xã Thiên Cầm để yêu cầu người dân sơ tán.

Vì vậy, ngay từ sáng nay, cấp ủy, chính quyền xã Thiên Cầm đã nhanh chóng huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị về tận các tổ dân phố để tuyên truyền, vận động người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Các lực lượng vũ trang như công an, quân sự, dân quân tự vệ đã đến tận các hộ gia đình để vừa giúp sơ tán, chằng chéo nhà cửa, tài sản, vừa hỗ trợ người dân, nhất là người già, trẻ em, người ốm đau, bệnh tật đến địa điểm sơ tán.

Hỗ trợ người dân gia cố lại nhà cửa, đưa tài sản lên nơi cao ráo, an toàn.

Tại xã Đồng Tiến, lực lượng Công an đã khẩn trương rà soát các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao bị ảnh hưởng của bão. Theo Thiếu tá Phạm Duy Triết, Trưởng Công an xã Đồng Tiến, có 232 hộ dân với tổng số 629 nhân khẩu tại 15 thôn thuộc diện phải sơ tán đến nơi an toàn.

Còn tại xã Cẩm Lạc, chính quyền địa phương đang rà soát, hỗ trợ người dân các điểm xung yếu đến nơi an toàn. Theo phương án, địa điểm sơ tán tập trung được bố trí tại các trường học, trạm y tế; một số người dân sẽ được bố trí tại các nhà kiên cố trong thôn.

Tại các điểm sơ tán tập trung, công an xã đã bố trí cán bộ trực nhằm đảm an ninh trật tự, tuần tra để bảo vệ tài sản cho Nhân dân; các lực lượng cũng được bố trí để đảm bảo công tác hậu cần, y tế nhằm hỗ trợ người dân khi cần thiết.

... Phường Sông Trí chuẩn bị các xe chuyên dụng để di tản người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cũng trong sáng nay, phường Sông Trí cũng đang sơ tán 1.000 người dân ở tổ dân phố Hải Phong 1, Hải Phong 2 và tổ dân phố Hải Thành đến Trạm Y tế và trụ sở UBND cũ trên địa phường để đảm bảo an toàn.

Các lực lượng phường Sông Trí hỗ trợ ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật. Người dân được đưa lên xe chuẩn bị sẵn đến các khu vực tránh trú an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác sơ tán người dân.

Người dân sẽ được bố trí tại trụ sở, trường học,... và đảm bảo thực phẩm, để an tâm tránh bão.

Cũng trong sáng 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đã đến kiểm tra công tác sơ tán dân và đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại TDP Hải Thanh 1, 2 (phường Sông Trí).

Sau khi động viên bà con di dời đến địa điểm an toàn, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương, doanh nghiệp, người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10; tuyệt đối không chủ quan, lơ là mà phải gấp rút triển khai các giải pháp phòng, chống, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Bão dự kiến đổ bộ tối nay 28/9, với cấp 10 đến cấp 12, vì vậy, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương thực hiện ngay phương án sơ tán dân theo kịch bản 3 tại phương án ứng phó thiên tai tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thể, Hà Tĩnh sẽ sơ tán 6.556 hộ/15.706 người ở các vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn