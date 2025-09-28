Hà Tĩnh: ‘Căng mình’ ứng phó bão số 10

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 10, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch chủ động phòng ngừa. Đơn vị yêu cầu công an các đơn vị, địa phương khẩn trương quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; chủ động triển khai phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó; rà soát trang thiết bị, vật tư phục vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; nắm chắc tình hình diễn biến của mưa bão, kịp thời sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn...

Lực lượng Công an ở Hà Tĩnh giúp dân di chuyển tàu thuyền đến nơi an toàn. Ảnh: CA.



Tại xã Thiên Cầm, lực lượng công an toàn xã đã được huy động hỗ trợ nhân dân neo đậu tàu thuyền, chằng chéo nhà cửa. Trung tá Nguyễn Đình Tình - Trưởng Công an xã Thiên Cầm cho biết: Toàn xã có 807 hộ với 1.746 nhân khẩu tại 7 thôn thuộc diện phải sơ tán.

Địa điểm sơ tán đến là các hộ gia đình, người thân có nhà kiên cố đảm bảo an toàn hoặc các trường mầm non: Cẩm Nhượng, Thiên Cầm và Trường Tiểu học Cẩm Nhượng. Từ chiều 27/9, UBND xã Thiên Cầm đã ban hành Lệnh Sơ tán dân và thông báo rộng rãi qua mạng xã hội để bà con nắm bắt được chủ trương. Bắt đầu từ 7h sáng 28/9, xã sẽ tiến hành sơ tán dân và dự kiến hoàn thành trước 15h cùng ngày.

Trước đó, chiều 27/9, được sự hỗ trợ của các lực lượng, 300/300 tàu thuyền trên địa bàn xã Thiên Cầm đã vào nơi tránh trú an toàn.

Tại tuyến đê Hội Thống, xã Đan Hải, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Hải đội 102, Vùng Cảnh sát biển 1, cùng lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân địa phương đã dầm mình trong bùn đất để gia cố đoạn đê bị sạt lở.

Quân và dân cùng nhau "vá đê" Hội Thống, xã Đan Hải. Ảnh: ĐH.



Chính quyền địa phương cũng vào cuộc khẩn trương. Theo ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, xã đã họp bàn, triển khai phương án đến từng thôn, từng hộ, trong đó tập trung tối đa cho việc gia cố đê. Khoảng 700 m tuyến đê Hội Thống bị suy yếu, trong đó có 300 m là đoạn trọng yếu cần hoàn thành gia cố trước khi bão vào.

Song song với đó, xã cũng chuẩn bị phương án sơ tán khoảng 1.700 người dân ở vùng nguy hiểm đến các điểm tránh trú an toàn như trường học, trạm y tế, đảm bảo đầy đủ lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Mọi kế hoạch đều được triển khai chi tiết, phân công cụ thể cho từng lực lượng tham gia.

Công an Hà Tĩnh giúp dân kê cao đồ đạc. Ảnh: CA.



Đối với ngành giáo dục, ngay sau khi có công điện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đã kích hoạt phương án phòng chống thiên tai, rà soát hệ thống cơ sở vật chất, cây xanh, biển hiệu, phòng học xuống cấp để có biện pháp gia cố, di dời, hạn chế tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ.

Cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cùng vào cuộc ứng phó với bão. Ảnh: HN.



Thầy Nguyễn Hồng Cường – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, ngành Giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị, trường học trên toàn tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cán bộ, nhân viên.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ các trường học dọn dẹp chống bão. Ảnh: TĐ.



Ngành cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết từ các cơ quan chức năng, duy trì mối liên hệ thường xuyên với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, sẵn sàng phối hợp với lực lượng cứu hộ tại địa phương khi cần thiết.

Cũng trên tinh thần chỉ đạo của ngành và căn cứ vào tình hình thực tế, các trường chủ động phương án chuyển sang học trực tuyến hoặc cho học sinh nghỉ học tạm thời khi điều kiện chưa đảm bảo an toàn, đồng thời thiết lập các kênh thông tin với phụ huynh để quản lý, nhắc nhở học sinh, đảm bảo an toàn.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết