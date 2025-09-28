Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra phòng chống bão tại Hà Tĩnh

Sáng 28/9, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh. Tham gia cùng đoàn có Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm.

Trong sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng phó mưa bão tại âu thuyền tránh trú bão Cửa Hội và tuyến đê Hội Thống, xã Đan Hải.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Phúc Sơn

Tại đây, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt trong công tác chuẩn bị ứng phó bão số 10 của Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của cơn bão.

Thượng tướng nhấn mạnh, bão số 10 có tốc di chuyển nhanh, là cơn bão nguy hiểm, sức ảnh hưởng lớn cả trên biển và đất liền. Để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra, đề nghị tỉnh Hà Tĩnh rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, vùng ngập lụt trũng thấp, không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Cùng với đó phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn sẵn sàng cơ động giúp nhân dân ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra.

Hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng gia cố tuyến đê xung yếu trước giờ bão đổ bộ. Ảnh: Phúc Sơn

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm… sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra và bảo đảm an toàn mọi mặt.

Hiện nay các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp một cách quyết liệt, bám sát phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra; xác định dự kiến các tình huống, khu vực có thể phải sơ tán dân theo từng tình huống cụ thể.

Hồi 12h ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 khoảng 17.0 độ Vĩ Bắc; 108.6 độ Kinh Đông, cách TP Huế khoảng 110 km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 220km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Tuyến đê Hội Thống, xã Đan Hải, Hà Tĩnh đã bị sạt lở nghiêm trọng, nhất là sau bão số 5; các vị trí sạt lở, xói mòn đã vào gần chân đê, nguy cơ ảnh hưởng tới hàng trăm hộ dân sinh sống trong đê. Để chủ động ứng phó với bão, địa phương đã huy động hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên phối hợp với lực lượng vũ trang dùng lưới thép, rọ đá, cọc tre, bao tải cát, gia cố lại đoạn đê bị sạt lở nhằm hạn chế tác động từ sóng biển dâng cao.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: congthuong.vn