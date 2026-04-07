Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư nhà máy tấm ốp tường và nhựa, công suất 1.200 tấn/năm

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/QĐ-KKT, chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm ốp tường, băng công nghiệp và sản phẩm gia dụng từ nhựa Hoàng Thắng tại Khu công nghiệp Gia Lách, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Hoàng Thắng NA (được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào tháng 10/2025; trụ sở tại Khu công nghiệp Gia Lách). Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 64,8 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 10 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Dự án được triển khai trên diện tích 18.227,9 m² tại các lô CN-30 và CN-31, thuộc quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian hoạt động của dự án kéo dài đến ngày 25/10/2060.

Nhà máy sẽ tập trung sản xuất và cung cấp thị trường tấm ốp tường với công suất khoảng 600.000 m²/năm, băng công nghiệp với công suất 200 tấn/năm và 800.000 cuộn/năm, cùng các sản phẩm gia dụng từ nhựa như túi nylon, pallet nhựa, màng PVB, túi PE, dây đai và lạt nhựa với tổng công suất khoảng 1.200 tấn/năm.

Theo quyết định của Ban Quản lý Khu kinh tế, dự án sẽ hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng, lắp đặt máy móc thiết bị và đi vào hoạt động trong vòng 18 tháng kể từ khi được giao đất. Trong quá trình triển khai và vận hành, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, công nghệ, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động.

Đồng thời, dự án yêu cầu ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, đảm bảo hệ thống xử lý khí thải, nước thải và chất thải đạt chuẩn môi trường, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống người dân xung quanh.

Dự án Nhà máy sản xuất tấm ốp tường và sản phẩm nhựa Hoàng Thắng được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển công nghiệp tại Khu công nghiệp Gia Lách, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh về các sản phẩm nhựa và vật liệu xây dựng.

Tác giả: Chi Ninh

Nguồn tin: doanhnhan.baophapluat.vn

