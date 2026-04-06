Cần bơm bê tông v.a trúng đ.ầ.u, một thợ xây dựng ở Hà Tĩnh t.ử v.o.n.g

Trong quá trình thi công đổ móng nhà dân tại xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh), xe bơm bê tông bất ngờ bị lún trụ, khiến cần bơm đổ nghiêng và va đập mạnh vào khu vực thi công.

Vụ việc khiến một thợ xây tử vong tại chỗ.

Theo đó, khoảng 9h30' ngày 5/4 tại thôn Lộc Nội, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, ông Đoàn Thanh B. cùng nhóm thợ xây đang đổ bê tông móng nhà cho hộ gia đình anh Hoàng Văn D. ở Lộc Nội, xã Thạch Xuân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Bất ngờ, chiếc xe bơm bê tông mang BKS 38H - 049.xx bị nghiêng làm cần bơm rung lắc, va đập vào phần đầu ông Đoàn Thanh B. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Thạch Xuân phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Tác giả: Đức Anh



Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn

