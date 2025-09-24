Hà Tĩnh: 'Chào hàng' siêu dự án điện gió 22.000 tỷ, công suất 500 MW

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh với tổng vốn dự kiến hơn 22.647 tỷ đồng.

Đây là một trong những dự án điện gió có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại khu vực Bắc Trung Bộ, hiện đã được Sở Tài chính Hà Tĩnh đã công bố danh mục dự án kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực để triển khai.

Theo hồ sơ công bố, dự án có công suất thiết kế 498 MW, sản lượng điện ước đạt khoảng 1.322,4 GWh/năm, với hệ số công suất 30,3%. Công trình dự kiến lắp đặt 59 tua bin gió, mỗi tua bin có công suất từ 5 – 8,5 MW. Để đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, dự án sẽ xây dựng một trạm nâng áp 66/500kV-2x300MVA và đường dây 500kV mạch kép, kết nối vào tuyến đường dây 500kV Hà Tĩnh – Vũng Áng.

Dự án Eco Wind Kỳ Anh có tổng mức đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng dự kiến khởi công vào quý IV/2026 và đưa vào vận hành khai thác thương mại trong quý IV/2028.

Địa điểm thực hiện dự án được quy hoạch tại năm xã gồm Yên Hòa, Cẩm Trung, Thiên Cầm, Kỳ Xuân và Đồng Tiến (tỉnh Hà Tĩnh). Tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước lên đến hơn 1.180 ha, trong đó có 6,04 ha đất sử dụng lâu dài, hơn 1.035 ha mặt nước có thời hạn, còn lại là đất và mặt nước tạm thời phục vụ quá trình xây dựng. Đây là quỹ đất và vùng mặt nước được đánh giá có tiềm năng phát triển năng lượng gió nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu dự án phải hoàn tất các thủ tục pháp lý chậm nhất trong quý III/2026, khởi công vào quý IV/2026 và đưa vào vận hành khai thác thương mại trong quý IV/2028. Khi hoàn thành, Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh sẽ trở thành một trong những dự án trọng điểm về năng lượng tái tạo, bổ sung nguồn cung đáng kể cho hệ thống điện quốc gia.

Theo định hướng phát triển năng lượng quốc gia, điện gió đang được khuyến khích mở rộng nhằm giảm phụ thuộc vào nhiệt điện than và thủy điện truyền thống. Hà Tĩnh được đánh giá là địa phương có lợi thế với bờ biển dài, gió mạnh và ổn định, tạo điều kiện để phát triển các dự án điện gió ngoài khơi và ven biển.

Trong bối cảnh nhu cầu điện năng tại Việt Nam dự báo tiếp tục tăng cao trong những năm tới, cùng cam kết giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, những dự án như Eco Wind Kỳ Anh không chỉ mang ý nghĩa đầu tư kinh tế mà còn có vai trò chiến lược trong chuyển đổi năng lượng. Đây cũng là cơ hội để Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ năng lượng tái tạo của cả nước.

