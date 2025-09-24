Xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh: Ai đang làm loạn giá đất?

Đất ở xã Toàn Lưu được nhà đầu tư tự bỏ tiền thảm nhựa, mở đường, phân lô bán nền. Ảnh: V.T



Sau khi Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh công bố quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây TP Hà Tĩnh cũ (nay thuộc xã Toàn Lưu), khu vực này bất ngờ trở thành “điểm nóng” đất nền. Giá tăng chóng mặt, môi giới xuất hiện nườm nượp dù chính quyền cảnh báo đây chỉ là sốt ảo.

Giá đất “nhảy múa” từng ngày

Những ngày gần đây, các thôn: Trung Tâm, Ngọc Hà, Nam Sơn, Vĩnh Cát… thuộc xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bỗng trở nên tấp nập bất thường. Xe ô tô nối đuôi nhau, người lạ từ nhiều địa phương đổ về tìm mua đất. “Cò đất”, môi giới hoạt động rầm rộ, tung ra đủ chiêu trò: “Giá tăng từng ngày”; “Lô đất cuối cùng”; “Cơ hội vàng không lặp lại”…

Trong vai khách hàng, phóng viên được một môi giới chào mời lô đất 160m2 ở thôn Trung Tâm với giá 450 triệu đồng. Người này khẳng định là “F0”, chưa qua tay đầu cơ nên giá “mềm”. Chỉ vài bước đi bộ, các lô xung quanh đã được rao bán từ 500 - 700 triệu đồng. Khi khách tỏ vẻ lưỡng lự, môi giới lập tức chìa thêm danh sách 3 lô khác gần khu công nghiệp, giá từ 950 triệu đồng đến 1,3 tỷ đồng, kèm cam kết “mua bây giờ chắc chắn sinh lời”.

Không chỉ Trung Tâm, tại thôn Ngọc Hà, nhiều lô đất diện tích 200m2 cũng được chào bán từ 1,3 - 1,8 tỷ đồng. Một số môi giới còn khoe rằng “mỗi ngày nhận cọc cả chục lô, có người chuyển khoản qua điện thoại mà chưa cần xem đất”.

Trên mạng xã hội, hàng loạt fanpage bất động sản Nghệ An - Hà Tĩnh đồng loạt đăng tin “câu khách” với những lời lẽ hấp dẫn: “Đất liền kề khu công nghiệp”, “Vị trí đắc địa”, “Sổ đỏ trao tay”…

Nguyên nhân khiến thị trường đất tại khu vực này sôi động bất thường là vì thông tin quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây TP Hà Tĩnh cũ, công bố ngày 12/9. Một số nhà đầu tư nhanh tay mua gom đất nông thôn, bỏ tiền làm đường, thảm nhựa, phân lô bán nền. Những mảnh đất vốn ít người ngó ngàng nay bỗng lên “cơn sốt”.

Bà Lê Thị Dung, người dân thôn Trung Tâm, kể: “Trước đây đất tính theo sào, khoảng 500m2, giá chỉ 280 triệu đồng. Nay diện tích 160 - 200m2 đã rao bán 500 - 800 triệu đồng. Người mua chủ yếu từ nơi khác, dân trong xã ít ai dám xuống tiền”.

Ghi nhận tại Ngọc Hà, chỉ trong vòng một tuần, giá nhiều lô đã tăng 30 - 40%. Những mảnh đất cách đây một tuần được chào bán 1,3 tỷ đồng nay vọt lên 1,8 tỷ đồng. Dù giá đắt, nhưng vẫn có người chấp nhận đặt cọc ngay.

Điều đáng lo ngại là nhiều giao dịch diễn ra chóng vánh, tiền đặt cọc lướt qua tay nhiều người, trong khi giấy tờ pháp lý chưa rõ ràng. Nếu thị trường hạ nhiệt, không ít người sẽ rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Xe ô tô của môi giới đổ xô về các thôn ở xã Toàn Lưu để giao dịch đất. Ảnh: V.T

...



Nguy cơ hệ lụy từ “sóng ảo” bất động sản

Ông Trần Bá Hoành - Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu cho biết, chính quyền đã sớm phát cảnh báo.

“Lo ngại đây chỉ là cơn sốt ảo, sớm hạ nhiệt, xã khuyến cáo người dân không nên chạy theo, tránh vay mượn đầu tư để rồi vướng nợ nần”, Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu nói.

UBND xã Toàn Lưu đã làm việc với Quỹ Tín dụng nhân dân của địa phương để hạn chế tình trạng người dân vay vốn mua đất trong giai đoạn nhạy cảm này.

Tình trạng “sốt đất” ăn theo dự án, quy hoạch không phải chuyện hiếm ở Hà Tĩnh. Năm 2022, các xã Việt Xuyên, Yên Hòa… cũng từng chứng kiến cảnh giá đất bị thổi phồng. Khi “cò đất” rút lui, người đến sau mắc kẹt, chịu cảnh bán tháo hoặc mất tiền đặt cọc.

Một chuyên gia bất động sản tại Hà Tĩnh nhận định: “Quy hoạch khu công nghiệp chắc chắn đem lại lợi ích thật, hạ tầng được cải thiện, dịch vụ phát triển, việc làm tăng lên. Nhưng cơn sốt ở Toàn Lưu những ngày qua chủ yếu là đầu cơ ngắn hạn, không phản ánh đúng giá trị thực. Ai thiếu tỉnh táo rất dễ mắc kẹt”.

Kịch bản “đu đỉnh” từng lặp lại nhiều lần ở các cơn sốt trước, để lại hệ lụy không nhỏ: Mất an ninh trật tự, nảy sinh tranh chấp pháp lý và đặc biệt khiến người dân có nhu cầu thật sự về đất ở gặp khó khăn.

Theo giới chuyên môn, để chặn “sóng ảo”, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi lừa đảo, giao dịch bất minh. Người dân cũng phải tỉnh táo, không chạy theo đám đông, cần kiểm chứng pháp lý kỹ lưỡng trước khi “xuống tiền”.

Ngày 19/9/2025, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan siết chặt hoạt động kinh doanh bất động sản, đảm bảo tuân thủ pháp luật và quyền lợi của các bên tham gia giao dịch.

Trong đó, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đề nghị các chủ đầu tư dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị phải thực hiện nghiêm quy định về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở, phòng chống rửa tiền… Việc đưa bất động sản vào kinh doanh, hay chuyển nhượng dự án, đều phải đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng được giao nhiệm vụ phối hợp công an cơ sở, xử lý các tổ chức, cá nhân dùng mạng xã hội để tung tin sai sự thật, gây nhiễu loạn thị trường. Đồng thời, sẽ siết hoạt động các sàn giao dịch, môi giới bất động sản vi phạm pháp luật, xử lý hành vi trốn thuế và đưa thông tin thiếu chính xác, ảnh hưởng tiêu cực đến tài chính, tín dụng và thị trường nhà đất.

“Lượng người tìm hiểu mua bán đất tăng đột biến, tập trung tại 5 thôn ở xã Toàn Lưu. Giá đất bị đẩy lên khoảng 30% nhưng trên thực tế xã chưa ghi nhận hồ sơ giao dịch chính thức nào”, ông Trần Bá Hoành - Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu chia sẻ.

Tác giả: Tiến Hiệp



Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

