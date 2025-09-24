Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm vừa ban hành thông tri triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá quan trọng, góp phần thúc đẩy Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.



Thành phần gồm 44 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đương nhiệm). 356 đại biểu của 73 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và trên 200 đại biểu khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chức sắc tôn giáo, doanh nghiệp và báo chí.

Thời gian diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 30/9 đến ngày 2/10 tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh (số 21, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh). Trong đó, phiên trù bị từ 14 giờ đến 17 giờ 30 phút, ngày 30/9. Phiên chính thức từ 7 giờ 30 phút ngày 1/10 đến 11 giờ 30 phút ngày 2/10.

Nội dung Đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ đề Đại hội là Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao Hà Tĩnh; đổi mới sáng tạo. phát triển toàn diện, nhanh, bền vững.

Về mục tiêu chung là Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Hà Tĩnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; phát huy giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng đối ngoại, cùng cổ quốc phòng, an ninh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của Nhân dân.

Báo cáo chính trị cũng đề ra 31 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược và 17 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trên cơ sở bám sát 7 nghị quyết trụ cột của Trung ương. Đại hội được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá quan trọng, góp phần thúc đẩy Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh, đến nay 100% tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh đã hoàn thành Đại hội theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Toàn tỉnh có 599 chi bộ, đảng bộ cơ sở và 73 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đại hội thành công, trong đó cấp trên cơ sở hoàn thành sớm hơn tám ngày so với thời gian quy định.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn

