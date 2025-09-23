Hà Tĩnh: Khởi công dự án có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và chủ đầu tư thực hiện nghi lễ khởi công dự án.



Đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng được triển khai trên diện tích rộng hơn 90ha tại vùng Đồng Luông (xã Đan Hải), địa điểm sở hữu cảnh quan biển thơ mộng và có kết nối thuận tiện với các trục giao thông huyết mạch ở vùng Bắc Trung Bộ.

Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội được quy hoạch thành tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp với các hạng mục gồm Khách sạn-resort 5 sao quy mô khoảng 600 phòng; Khu biệt thự nghỉ dưỡng và phố thương mại dịch vụ-giải trí-ẩm thực biển; Bến du thuyền, công viên chuyên đề, quảng trường biển, bãi tắm và không gian cây xanh-mặt nước rộng lớn,… nhằm xây dựng khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội thành điểm đến nghỉ dưỡng sinh thái biển cao cấp, đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm du lịch biển mới của khu vực Bắc Trung Bộ.

Sau khi hoàn thành, đi vào khai thác, dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội được kỳ vọng sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm ổn định cho lao động địa phương trong giai đoạn thi công và vận hành, góp phần tăng thu ngân sách, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, mở ra cơ hội khởi nghiệp dịch vụ du lịch,ẩm thực, thương mại...

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Hà Tĩnh đã xác định phát triển kinh tế biển và vùng ven biển là nhiệm vụ trọng tâm, coi vùng duyên hải là động lực quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã ưu tiên nguồn lực, tập trung đầu tư các khu du lịch biển trọng điểm như Thiên Cầm, Xuân Thành, Cửa Sót, Thạch Hải, Kỳ Xuân…, tạo nên chuỗi liên kết du lịch liên vùng theo hướng phát triển du lịch bền vững, hài hòa với thiên nhiên.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng, với vị trí đắc địa, dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội được triển khai cạnh cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh qua sông Lam là “điểm vàng” để hình thành trung tâm du lịch biển hiện đại.

Khi hoàn thành, dự án không chỉ mang lại diện mạo đô thị du lịch hiện đại cho vùng biển Đan Hải, mà còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị tự nhiên, văn hóa bản địa, tạo nên sức hút đặc trưng cho du lịch Hà Tĩnh, cũng như trở thành điểm đến đặc sắc, gắn kết chặt chẽ với mạng lưới liên kết du lịch liên vùng và mở rộng thị trường khách nội địa, quốc tế.

Tác giả: Ngô Tuấn



Nguồn tin: Báo Nhân Dân


