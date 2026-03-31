Hà Tĩnh: Cấp ‘giấy thông hành’ khu du lịch biển Wyndham Costa 1.000 tỷ đồng

Dự án được “bật đèn xanh” về môi trường

Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án Wyndham Costa.

Cơ quan chức năng đã đánh giá toàn diện các tác động môi trường của dự án trong cả hai giai đoạn thi công và vận hành, từ phát sinh nước thải, khí thải, chất thải rắn đến các yếu tố như tiếng ồn, rủi ro thiên tai và sự cố môi trường. Đáng chú ý, dự án có liên quan đến việc chuyển đổi khoảng 1.520 m² đất rừng phòng hộ, thuộc nhóm yếu tố nhạy cảm, do đó phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường.

Dự án khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư hơn 952 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji thực hiện tại biển Thạch Hà. (Phối cảnh dự án)



Trước đó, vào tháng 3/2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm chủ đầu tư dự án Khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa Hà Tĩnh.

Dự án được triển khai tại xã Đồng Tiến với quy mô diện tích 661.552,82 m² (hơn 66 ha), tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, theo hình thức đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ven biển.

Dự án Khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa Hà Tĩnh dự kiến triển khai trên diện tích hơn 66 ha tại xã Đồng Tiến; đáng chú ý dự án có chuyển đổi một phần đất rừng phòng hộ – yếu tố nhạy cảm về môi trường... (Ảnh minh hoạ)



Theo quy hoạch, dự án bao gồm tổ hợp khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng, khu shoptel, cùng hệ thống dịch vụ thương mại – giải trí như nhà hàng, spa, khu vui chơi và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Ngoài ra, dự án cũng dành quỹ đất lớn cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan, hướng tới phát triển một khu nghỉ dưỡng sinh thái ven biển quy mô lớn tại Hà Tĩnh.

Sau nhiều năm chấp thuận chủ trương và tiến hành các thủ tục pháp lý, đến nay dự chính thức được phê duyệt ĐTM. Đây được xem là “giấy thông hành” quan trọng để dự án có thể bước vào giai đoạn thi công theo đúng quy định pháp luật.

Chủ đầu tư Onsen Fuji là ai?

Chủ đầu tư dự án Wyndham Costa là Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Lúc mới thành lập doanh nghiệp có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Onsen Fuji (Onsen Fuji) được thành lập vào ngày 25/10/2018 lấy trụ sở chính đóng tại số. 1 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch.

Onsen Fuji đặt trụ sở tại Hà Nội, vốn điều lệ 1.277 tỷ đồng, chỉ đăng ký 8 lao động và từng xuất hiện trong danh sách nợ thuế tại Quảng Bình vào năm 2025.



Thời điểm khi mới thành lập Onsen Fuji có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, ông Nguyễn Hoàng Linh (SN 1979) nắm giữ 49% cổ phần, ông Đặng Mạnh Quân nắm giữ 1% cổ phần và bà Đặng Thanh Tú (SN 1983) nắm giữ 50% cổ phần. Bà Đặng Thanh Tú là người đại diện pháp luật, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Onsen Fuji.

Từ vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, tháng 4/2019 Onsen Fuji nâng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng. Chỉ 7 tháng sau doanh nghiệp này một lần nữa điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên con số 500 tỷ đồng. Sau khi thay đổi, doanh nghiệp này có tổng 10 lao động và bà Đặng Thanh Tú vẫn nắm giữ vị trí Giám đốc công ty.

Đầu tháng 07/2021, Onsen Fuji chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji cho đến nay. Hiện doanh nghiệp duy trì vốn điều lệ ở mức 1.277 tỷ đồng, do ông Phạm Công Khanh (SN 1979) làm người đại diện pháp luật kiêm vai trò Tổng giám đốc công ty. Doanh nghiệp đăng ký tổng số lao động chính 8 người.

Onsen Fuji tự giới thiệu là “doanh nghiệp hàng đầu” trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản tại Việt Nam, chuyên phát triển các dự án hạng sang gắn với thương hiệu quốc tế, hướng mạnh vào dòng bất động sản nghỉ dưỡng – trị liệu (Wellness Real Estate).

Tập đoàn tham gia một số dự án nghỉ dưỡng lớn như Dolce Penisola Quảng Bình, hay các tổ hợp nghỉ dưỡng – suối khoáng nóng tại Phú Thọ và một số địa phương khác…

Tại Quảng Bình, doanh nghiệp này từng bị Cục Thuế nêu tên vì chây ỳ nghĩa vụ thuế Nhà nước. Cụ thể, doanh nghiệp bị Chi cục Thuế Khu vực XI, tỉnh Quảng Bình (nay tỉnh Quảng Trị) thực hiện công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tại địa bàn tỉnh Quảng Bình đến thời điểm 30/4/2025 doanh nghiệp có số tiền nợ hơn 1.358,7 tỷ đồng...

Tác giả: Văn Tuân

