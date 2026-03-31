Hoàng Huy SHQ và cuộc chơi mới tại Hà Tĩnh

Khai thác thị trường bao bì, pallet

Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-KKT chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Hoàng Huy SHQ. Dự án do Công ty Cổ phần Hoàng Huy SHQ làm chủ đầu tư, triển khai tại lô CN-4, CN-5, Khu công nghiệp Gia Lách, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 285 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 57 tỷ đồng (chiếm 20%) và vốn huy động 228 tỷ đồng, đây là một khoản đầu tư đáng kể vào hạ tầng sản xuất của tỉnh. Dự án sẽ tập trung sản xuất hộp carton, thùng carton với công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm và tấm pallet bằng gỗ với 100.000 sản phẩm/năm, phục vụ cả nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Mục tiêu này không chỉ đáp ứng sự tăng trưởng của các ngành sản xuất khác tại Hà Tĩnh mà còn khai thác tiềm năng thị trường xuất khẩu, tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế địa phương.

Tại khu công nghiệp Gia Lách cũng đã có nhiều dự án đầu tư và đi vào sản xuất đạt hiệu quả.



Dự kiến, dự án sẽ sử dụng 27.000 m2 đất và có thời hạn hoạt động đến hết ngày 25/10/2060, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Hoàng Huy SHQ. Tiến độ thực hiện được đặt ra khá rõ ràng là 12 tháng để hoàn thành các thủ tục đầu tư và 18 tháng để xây dựng cơ bản hạ tầng, nhà xưởng và lắp đặt thiết bị.

Các ưu đãi đầu tư dành cho địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, theo quy định của pháp luật về đất đai, thuế và tín dụng, sẽ là đòn bẩy quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu.

Việc chấp thuận dự án này không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng sản xuất công nghiệp tại Khu công nghiệp Gia Lách mà còn mở ra cơ hội gia tăng giá trị sản xuất, giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hoàng Huy SHQ cần khẳng định gì tại dự án này?

Công ty Cổ phần Hoàng Huy SHQ, với địa chỉ tại Lô CN5 Khu Công Nghiệp Gia Lách, Xã Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh, do ông Tạ Văn Sáng làm đại diện pháp lý, chuyên sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa và vật liệu tết bện.

Mặc dù thông tin chi tiết về lịch sử hoạt động và các dự án đã triển khai của riêng Hoàng Huy SHQ còn hạn chế, sự hiện diện của ông Tạ Văn Sáng trong vai trò đại diện pháp lý cho các doanh nghiệp như Công ty CP đầu tư phát triển thương mại SHP, Công ty CP đầu tư phát triển Hoàng Huy Group và Công ty CP Canopy Việt Nam cho thấy một hệ sinh thái kinh doanh đa dạng và tiềm lực nhất định.

Để thành công với dự án trăm tỷ này, năng lực huy động vốn là yếu tố then chốt. Với 80% vốn đầu tư (228 tỷ đồng) đến từ các nguồn huy động, Hoàng Huy SHQ cần chứng minh khả năng tiếp cận và quản lý hiệu quả các nguồn vốn vay hoặc liên kết tài chính. Điều này đòi hỏi uy tín, kinh nghiệm và một kế hoạch kinh doanh khả thi để thuyết phục các tổ chức tín dụng hoặc đối tác đầu tư.

Bên cạnh đó, việc tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình triển khai là yếu tố then chốt, đặc biệt trong bối cảnh các quy định ngày càng nghiêm ngặt. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực, định hướng đầu tư rõ ràng cùng sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp, ngành sẽ là yếu tố then chốt giúp dự án vượt qua các trở ngại.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị và đồng hành từ chính quyền địa phương, dự án Nhà máy sản xuất bao bì Hoàng Huy SHQ sẽ sớm được triển khai hiệu quả, đi vào hoạt động đúng tiến độ, đóng góp tích cực vào chuỗi cung ứng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.

Tác giả: Trương Hoa

Nguồn tin: nhadautu.vn

