Hà Tĩnh: Nhiều mỏ khoáng sản trúng đấu giá vẫn chậm đưa vào khai thác

Thực hiện Văn bản số 1532/UBND-NL4, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu 13 doanh nghiệp trúng đấu giá tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến 15 mỏ khoáng sản. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là điều kiện bắt buộc trước khi phê duyệt dự án đầu tư.

Nhiều mỏ khoáng sản trúng đấu giá vẫn chậm đưa vào khai thác.



Theo cơ quan chức năng, đánh giá tác động môi trường phải được thực hiện song song với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Đồng thời, các dự án chỉ được phê duyệt khi đã có quyết định thẩm định ĐTM nhằm tăng cường quản lý và hạn chế các tác động tiêu cực trong quá trình khai thác.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2025 và giữa tháng 1/2026, Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật đã tổ chức đấu giá 15 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Các mỏ gồm 12 mỏ đất, 2 mỏ cát xây dựng và 1 mỏ cát, sỏi lòng sông, được đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, trả giá lên.

Kết quả, 13 doanh nghiệp đã trúng đấu giá quyền khai thác toàn bộ 15 mỏ, trong đó có 2 doanh nghiệp trúng cùng lúc 2 mỏ đất san lấp. Các phiên đấu giá diễn ra công khai, minh bạch, có sự giám sát của nhiều cơ quan chức năng như công an, thanh tra, tư pháp và tài chính.

Đáng chú ý, giá trúng đấu giá tại nhiều mỏ cao vượt xa so với giá khởi điểm. Điển hình, Công ty CP đầu tư và xây dựng Hưng Thành Đạt đã trúng mỏ đất tại khu vực Cụp Bưởi với mức giá khoảng 80 tỷ đồng, cao gấp gần 30 lần so với giá khởi điểm hơn 2,8 tỷ đồng. Tương tự, một mỏ đất khác cũng được đấu trúng với giá khoảng 73 tỷ đồng, trong khi giá ban đầu chỉ hơn 2,9 tỷ đồng.

Không chỉ các phiên đấu giá gần đây, trước đó vào tháng 10/2024, Công ty CP đầu tư xây dựng bất động sản Trọng Tín cũng đã trúng quyền khai thác mỏ cát với mức giá hơn 134 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần giá khởi điểm 9,5 tỷ đồng sau hơn 100 bước giá.

Theo thống kê, trong số 15 mỏ vừa đấu giá thành công, có 12 mỏ đất san lấp với tổng tài nguyên dự báo khoảng 13,2 triệu m³ và 3 mỏ cát với trữ lượng khoảng 2 triệu m³. Ngoài ra, từ cuối năm 2024 đến hết năm 2025, Hà Tĩnh đã đấu giá thêm 10 mỏ khoáng sản khác, thu về ngân sách khoảng 357 tỷ đồng.

Hiện nay, các doanh nghiệp trúng đấu giá đang từng bước hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định trước khi được cấp phép khai thác. Tuy nhiên, tiến độ triển khai còn chậm, buộc chính quyền địa phương phải tăng cường đốc thúc nhằm sớm đưa nguồn tài nguyên vào khai thác hiệu quả, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tác giả: Trần Tú



Nguồn tin: Báo Công Lý

