Mê mẩn trước cảnh rêu xanh phủ kín bờ kè biển Hà Tĩnh

Theo ghi nhận, dọc bờ kè biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) kéo dài gần 1 km, rêu phát triển thành từng mảng lớn, bám chặt vào bề mặt đá và các khối bê tông chắn sóng. Lớp rêu phủ đều, kết nối thành dải liên tục, phân bố theo từng cụm rõ rệt, tạo nên mảng màu xanh nổi bật trên nền xám của công trình kè và màu nước biển.

Dọc bờ kè biển Thiên Cầm rêu phát triển thành từng mảng lớn, bám chặt vào bề mặt đá và các khối bê tông chắn sóng. Ảnh: Cẩm Kỳ

Sự xuất hiện đồng đều của rêu không chỉ tạo tương phản về màu sắc mà còn làm thay đổi diện mạo khu vực ven biển, bổ sung thêm yếu tố cảnh quan tự nhiên bên cạnh các công trình hạ tầng hiện hữu.

Khi thủy triều xuống, lớp rêu lộ ra xanh mướt, rất đẹp mắt. Ảnh: Cẩm Kỳ

Hiện tượng rêu phát triển mạnh được ghi nhận rõ trong thời điểm thủy triều rút sâu, khi toàn bộ bề mặt đá và bê tông lộ ra. Dưới tác động của độ ẩm, ánh nắng và môi trường nước biển, rêu hình thành, tích tụ theo thời gian, tạo thành lớp dày, bám chắc. Rêu phân bố tập trung tại các khu vực thường xuyên chịu tác động của sóng, thể hiện sự thích nghi với điều kiện tự nhiên ven biển.

Những phiến đá gồ ghề được bao phủ bởi màu xanh của rong rêu đua nhau mọc lên. Ảnh: Cẩm Kỳ

Sự xuất hiện của các bãi rêu xanh đã tạo thêm điểm nhấn cho khu du lịch biển Thiên Cầm. Nhiều du khách khi đến đây đã tranh thủ tham quan, ghi lại hình ảnh, góp phần tăng lượng người đến khu vực này trong thời gian gần đây.

... Rêu hình thành do bề mặt đá, bờ kè thường xuyên ẩm, tảo phát triển và lộ rõ khi thủy triều xuống. Ảnh: Cẩm Kỳ

Chị Nguyễn Thị Huyền (33 tuổi, trú tại xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, ngoài cảnh quan quen thuộc như biển xanh, cát trắng, việc xuất hiện các bãi rêu đã tạo thêm trải nghiệm mới, giúp du khách có thêm lựa chọn khi tham quan, chụp ảnh. “Khi thủy triều rút, rêu lộ ra rất rõ, màu xanh lên hình đẹp. Nếu đi vào sáng sớm hoặc chiều muộn thì ánh sáng tốt, chụp ảnh sẽ rõ nét hơn”, chị Huyền chia sẻ.

Ngoài biển xanh, cát trắng, bãi rêu tạo thêm trải nghiệm, thu hút du khách tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Cẩm Kỳ

Theo người dân địa phương, những năm trước khu vực bờ kè cũng xuất hiện rêu nhưng số lượng ít, phân bố rải rác. Năm nay, rêu phát triển dày hơn, trải dài thành từng mảng lớn dọc bờ kè, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Thời điểm rêu lộ rõ nhất là khi thủy triều rút sâu, thường vào sáng sớm hoặc chiều muộn, rêu phát triển mạnh trong khoảng từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch.

Theo người dân địa phương, rêu phát triển mạnh trong khoảng từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch. Ảnh: Cẩm Kỳ

“Khu vực có rêu tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt, nhất là tại các vị trí sát mép nước. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo du khách cẩn trọng khi di chuyển, hạn chế đi vào những nơi rêu dày để đảm bảo an toàn”, anh Nguyễn Bá Quang, người dân địa phương cho biết.

Khi thủy triều rút, rêu lộ ra rất rõ, màu xanh lên hình đẹp. Ảnh: Cẩm Kỳ

Sắc xanh của lớp rêu khiến cho những bức hình thêm nổi bật. Ảnh: Cẩm Kỳ

Rêu phát triển và trải dài thành từng mảng lớn dọc bờ kè, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Ảnh: Cẩm Kỳ

Thời điểm rêu lộ rõ nhất là khi thủy triều rút sâu, thường vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh sáng thuận lợi cho quan sát và chụp ảnh. Ảnh: Cẩm Kỳ

Những kè đá phủ rêu xanh lộ diện khi thủy triều rút tại bãi biển Thiên Cầm được nhiều người ví như “Rạn Nam Ô” nổi tiếng ở Đà Nẵng. Ảnh: Cẩm Kỳ

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết