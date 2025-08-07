Hà Tĩnh: Cửa hàng xăng dầu bị biến thành bãi tập kết gỗ

Cửa hàng xăng dầu DKC Hương Đô thuộc Công ty cổ phần xăng dầu DKC Hà Tĩnh sử dụng khuôn viên để tập kết gỗ keo nguyên liệu.

Thời gian này, cửa hàng xăng dầu DKC Hương Đô thuộc Công ty cổ phần xăng dầu DKC Hà Tĩnh đã sử dụng hàng trăm m2 mặt bằng trong khuôn viên để làm bãi tập kết gỗ keo nguyên liệu. Tại đây, gỗ keo được chất thành đống lớn khiến các phương tiện ra, vào đổ xăng dầu gặp khó khăn.

Đặc biệt, trong quá trình phơi nắng, phơi mưa, nước vàng đục từ gỗ keo tràm đọng lại thành vũng, sau đó tràn ra đường, lẫn với bùn đất, bốc mùi hôi thối khiến người dân bức xúc.

“Tập kết gỗ keo tràm với khối lượng lớn trong khuôn viên cửa hàng xăng dầu là không phù hợp. Bởi những đống gỗ keo sẽ cản trở phương tiện ra vào, nhất là xe tải cồng kềnh, đó là chưa kể đến vấn đề mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và nguy cơ xảy ra hỏa hoạn khó kiểm soát” - tài xế Phùng Anh Nhật phản ánh.

Nước bẩn từ bãi tập kết gỗ keo tràm tại cửa hàng xăng dầu DKC chảy lênh láng ra đường, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

Nước chảy ra từ bãi tập kết gỗ keo tràm, lẫn bùn đất bốc mùi gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh cửa hàng xăng dầu DKC Hương Đô hiện có một cơ sở kinh doanh thu mua gỗ keo tràm, nhưng việc tập kết gỗ cũng gây nên nhiều hệ lụy về giao thông, môi trường khiến dư luận bức xúc

...

Qua quan sát, bên cạnh cửa hàng xăng dầu DKC Hương Đô hiện có một cơ sở kinh doanh, thu mua gỗ keo tràm. Thời điểm này đang là mùa cao điểm thu hoạch gỗ keo nên khối lượng gỗ ở đây rất lớn, trong khi bãi tập kết lại chật hẹp và chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Hệ lụy là ngày nắng thì bụi bặm, những lúc mưa gió, nước bẩn chảy tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Trao đổi với phóng viên, anh Bùi Việt Dũng nhân viên cửa hàng xăng dầu DKC Hương Đô cho biết, gỗ keo tràm tập kết tại đây thường sẽ được bốc đi trong ngày. Tuy nhiên, gần đây có thể chủ cơ sở thu mua chưa giao dịch, kết nối được phương tiện đến bốc dỡ đưa đi tiêu thụ nên gỗ keo bị ứ đọng.

“Phương tiện chở keo tràm ra, vào sẽ ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng của cửa hàng. Ngoài ra còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, hỏa hoạn khó lường, đó là chưa kể đến nước từ gỗ keo chảy ra gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa có phương án xử lý” - anh Bùi Việt Dũng cho biết.

Tại khuôn viên cửa hàng xăng dầu DKC Hương Đô, nước bẩn ứ đọng, bùn đất lênh láng khắp nơi.

Gỗ keo tràm được tập kết trong khuôn viên cửa hàng xăng dầu là sai quy định. Bởi cửa hàng xăng dầu vốn được thiết kế, xây dựng và có trang bị theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt khác.

“Các cơ sở kinh doanh, thu mua gỗ keo tràm trên địa bàn sẽ được chấn chỉnh, không để xảy ra các vi phạm quy định về hành lang giao thông, ô nhiễm môi trường, nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Riêng cửa hàng xăng dầu DKC tận dụng khuôn viên để làm bãi tập kết gỗ keo tràm, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra và có phương án xử lý phù hợp, đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định hiện hành” - đại diện lãnh đạo UBND xã Hương Đô cho biết.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

