Hà Tĩnh: Bản Rào Tre được phủ sóng internet miễn phí

Là một trong những tộc người có số lượng khá ít ỏi, người Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh) từ khi được hòa nhịp với cuộc sống mới đến nay đã có 47 hộ với 156 nhân khẩu. Đời sống thay đổi mạnh mẽ, cộng đồng người Chứt sinh sống tại bản Rào Tre nay đã phồn thịnh, ấm no.

Ngoài việc được tiếp cận đầy đủ các chính sách của Đảng, nhà nước, người Chứt luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo giúp đỡ tận tình từ chính quyền các cấp. Cũng nhờ đó thế hệ con cháu người Chứt hiện nay được học hành đến nơi đến chốn, được sống hòa đồng với cộng đồng.

Nhân dịp Tết cổ truyền của người Chứt, Công an tỉnh Hà Tĩnh chung vui Tết Lấp lỗ với người dân, tặng quà, lắp đặt hệ thống internet miễn phí trọn đời cho người dân nơi đây.

Bản Rào Tre của người Chứt dưới chân núi Ka Đay được khai sinh từ năm 1991, đến nay đã thay da đổi thịt hoàn toàn với những ngôi nhà sàn gỗ, mái ngói khang trang. Người chứt nãy đã thạo việc chăn nuôi, trồng trọt để bảo đảm cuộc sống.

Để người Chứt có thể tiếp cận thông tin rộng rãi hơn trước nhu cầu thực tế, ngày 9/8, nhân dịp Tết Lấp lỗ (Tết cổ truyền của người Chứt), Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến bản Rào Tre chung vui Tết cổ truyền với đồng bào người Chứt. Thăm hỏi, tặng quà cho người dân. Đặc biệt lắp đặt, tặng hệ thống ịnternet miễn phí trọn đời cho bà con nơi đây.

... Trẻ em người Chứt vui Tết cổ truyền.





Hệ thống internet miễn phí cho đồng bào dân tộc là mô hình mới do Phòng An ninh nội địa Công an Hà Tĩnh triển khai trên tuyến biên giới Việt – Lào bao gồm các thôn, bản, nhà văn hóa cộng đồng của vùng đồng bào, Nhân dân tại các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn.

Mô hình này vừa tạo cơ hội tiếp cận mạng internet, vừa kết nối để vùng đồng bào dân tộc và chính quyền các cấp kết nối, hỗ trợ nhất là các dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, hỗ trợ học sinh, sinh viên, các hộ dân tiếp cận thông tin, du lịch cộng đồng và hỗ trợ Công an các xã biên giới lắp đặt camera an ninh trên các trục, tuyến đường giao thông.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn