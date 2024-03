Hà Nội xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên vụ cháy chung cư mini

Khoảng 23h30 ngày 12/9/2023, chung cư mini ở số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ xảy ra hoả hoạn. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m2 cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người sinh sống. Vụ cháy khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, chủ chung cư nói trên). Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục khởi tố 6 cán bộ nguyên là cựu thanh tra xây dựng, cán bộ và công an phường Khương Đình. Cả 6 người trên bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.