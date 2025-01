Giữ lời hứa, HLV Kim Sang-sik nhảy hip-hop mừng chức vô địch ASEAN Cup 2024

Your browser does not support the video tag.

Trước khi trận chung kết lượt về diễn ra, nhà cầm quân người Hàn Quốc từng hứa sẽ nhảy hip-hop nếu tuyển Việt Nam vô địch. Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, ông đã thực hiện lời hứa này trong tiếng vỗ tay của các thành viên trong đội.

Tuyển Việt Nam mở tỉ số ngay ở phút thứ 8 nhờ cú sút của Tuấn Hải. Tuy nhiên, đến phút 28, Thái Lan đã có bàn gỡ hòa 1-1 sau pha cứa lòng đẹp mắt của Ben Davis từ ngoài vòng cấm. Sang hiệp hai, Thái Lan vượt lên dẫn trước sau tình huống gây tranh cãi khi Supachok không chơi "fair-play" trả bóng lại cho thủ môn Đình Triệu .

Mọi thứ thay đổi ở phút 74 khi Weerathep bị nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Quang Hải. Được chơi hơn người, tuyển Việt Nam đã gỡ hòa ở phút 82 nhờ cú sút của Tuấn Hải, bóng chạm chân cầu thủ Thái Lan và đổi hướng vào lưới. Đến phút bù giờ thứ 20, Hai Long đã ấn định chiến thắng 3-2 cho Việt Nam với cú dứt điểm từ giữa sân vào gôn trống.

Với kết quả này, tuyển Việt Nam lần thứ ba lên ngôi vô địch Đông Nam Á sau các năm 2008 và 2018. Các cầu thủ đã tôn vinh HLV Kim Sang-sik bằng cách tung ông lên không trung, tri ân những đóng góp to lớn của ông cho đội tuyển. Dưới sự dẫn dắt của ông Kim, tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng thuyết phục, với thành tích 7 trận thắng và 1 trận hòa trong suốt giải đấu.

Ông Kim đã chứng minh khả năng dụng binh tài tình khi sử dụng đến 8 đội hình khác nhau trong suốt ASEAN Cup 2024. Phong độ xuất sắc của Tuấn Hải tại Rajamangala là minh chứng rõ ràng cho chiến lược khó đoán và linh hoạt của HLV này.

Trong khi dưới thời HLV Park Hang-seo thường sử dụng một nhóm cầu thủ trụ cột chính, ông Kim lại có khả năng thay đổi đội hình và sử dụng đến 25/26 cầu thủ trong suốt giải đấu. Những quyết định thay người hợp lý của ông Kim đã góp phần quan trọng giúp Việt Nam đứng vững trong những tình huống khó khăn, như khi Xuân Son chấn thương hay khi đội phải ngược dòng thắng Thái Lan.

Từ một đội bóng đang gặp khó khăn dưới thời Troussier, ông Kim đã vực dậy và tái sinh tuyển Việt Nam một cách mạnh mẽ và thành công ngay tại giải đấu lớn đầu tiên.

