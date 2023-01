Gió to, mưa lớn ngày đầu năm, hoãn Lễ khai hội chùa Hương Tích

Công tác chuẩn bị cho lễ Khai hội chùa Hương Tích đã sẵn sàng, tuy nhiên do mưa lớn nên chương trình sẽ di chuyển sang ngày 29/1 (tức ngày 8 tháng giêng năm Quý Mão).



Theo kế hoạch, vào sáng nay ngày 27/1 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng năm Quý Mão) UBND huyện Can Lộc phối hợp cùng Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức Lễ khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2023.

Vào sáng cùng ngày, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, gió to kèm theo mưa lớn nên UBND huyện Can Lộc đã đề xuất xin ý kiến của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh thời gian tổ chức.

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Hà Tĩnh, chương trình Lễ khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2023 sẽ được diễn ra vào 8h sáng ngày 29/1 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão).

Thời tiết mưa lớn nên người dân phải đội mưa đi vãn cảnh chùa Hương Tích.



Tại Lễ khai hội chùa Hương Tích gắn với mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2023 sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian như: chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc ca ngợi về quê hương đất nước, mừng Đảng, mừng xuân và về chùa Hương Tích; các giải thể thao, trò chơi dân gian như: bóng chuyền nam, chạy, leo núi, giải vật cổ truyền, đua thuyền, đẩy gậy, kéo co, chọi gà, bịt mắt bắt vịt, hội thi mâm ngũ quả...

