Gái xinh lừa mang thai hộ chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng

Theo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Thị Liễu (sinh năm 1990), trú tại xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023, Vũ Thị Liễu đã nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối về việc cần tiền thực hiện các thủ tục, công đoạn để thực hiện việc mang thai hộ giúp một người phụ nữ trú tại tỉnh Nghệ An từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân với số tiền hơn 560 triệu đồng.

Một vụ lừa đảo khác xảy ra trên địa bàn tỉnh, với chiêu trò góp vốn để đầu tư bất động sản, Hà Thị Tâm (sinh năm 1988), trú tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, đã nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 01 tỷ đồng của một người đàn ông trú tại thành phố Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, điểm chung của các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản là sự tin tưởng của các nạn nhân với đối tượng lừa đảo.

Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cần tăng cường trau dồi kiến thức về pháp luật, chính sách, thường xuyên theo dõi các thông báo phương thức thủ đoạn phạm tội của cơ quan chức năng trên các phương tiện, thông tin đại chúng.

Nghiên cứu, kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch về tài chính, đề phòng trước những khoản đầu tư mang lại “lợi nhuận cao”.

Không cho mượn, cho thuê các giấy tờ cá nhân có liên quan như: Căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, thẻ ngân hàng, không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản của các ngân hàng cho người không quen biết…

Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

