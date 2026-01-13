FIFA vinh danh Trung Kiên và Đình Bắc sau chiến tích lịch sử - Ảnh: Chụp màn hình

Rạng sáng 13-1, U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia ở lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026.

Kết quả này giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik đi tiếp vào tứ kết với ngôi nhất bảng A với 9 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, chủ nhà Saudi Arabia buộc phải dừng chân ngay vòng bảng khi chỉ đứng thứ 3.

Sau trận đấu, fanpage của FIFA World Cup có bài đăng ca ngợi tài năng của thủ thành Trần Trung Kiên và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Fanpage viết: "Bay như TK1, Sút như ĐB7" - đây là tên viết tắt và số áo của 2 cầu thủ này.

Đây là sự vinh danh xứng đáng cho màn trình diễn xuất sắc của hai cầu thủ U23 Việt Nam. Đình Bắc là người ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho đội nhà.

Trong khi đó thủ môn Trung Kiên còn có màn trình diễn để đời hơn với nhiều pha cứu thua xuất thần. Anh được trang Flashscore chấm điểm 8.3 - là cầu thủ có điểm cao nhất trận đấu.

Trung Kiên đã thực hiện đến 7 pha cứu thua cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik. Chính sự tỏa sáng của “người gác đền” Hoàng Anh Gia Lai là điểm tựa vững chắc cho tuyển U23 Việt Nam.

“Những chiến binh sao vàng” sẽ đối đầu U23 Syria hoặc U23 UAE ở tứ kết vào lúc 22h30 ngày 16-1.

Tác giả: THANH ĐỊNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ