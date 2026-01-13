U23 Việt Nam tạo địa chấn, hiên ngang vào tứ kết giải châu Á

U23 Việt Nam chỉ cần một điểm để đi tiếp nhưng đã tạo ra bất ngờ lớn ở lượt trận cuối vòng bảng. Đòan quân của HLV Kim Sang-sik phòng ngự chặt chẽ và chỉ cần đúng một cơ hội đáng chú ý trong cả trận để khiến U23 Saudi Arabia, đội đã sút đến 26 lần, bị loại sớm.

Khoảnh khắc lóe sáng của Đình Bắc và màn trình diễn xuất sắc trong khung gỗ của Trần Trung Kiên giúp U23 Việt Nam trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử toàn thắng ở vòng bảng giải châu Á, đồng thời hiến ngang tiến vào tứ kết và tránh được Nhật Bản. Đối thủ chờ Đình Bắc cùng đồng đội ở vòng loại trực tiếp sẽ là UAE hoặc Syria.

U23 Việt Nam thi đấu nỗ lực trước đối thủ mạnh.

Trận đấu nóng ngay từ những phút đầu, khi Văn Khang có pha và chạm quyết liệt với cầu thủ đội chủ nhà. Phút thứ 3, U23 Saudi Arabia có cơ hội đầu tiên nhưng nỗ lực dứt điểm từ xa của số 12 đưa bóng đi không trúng đích.

Phút 14, Abdulaziz đi bóng vượt qua một hậu vệ của U23 Việt Nam, trước khi sút bóng vọt xà. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn đang duy trì sự tập trung nơi mặt trận phòng ngự, buộc đối thủ phải tìm kiếm cơ hội từ những pha dứt điểm từ xa.

Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu thuộc về U23 Việt Nam. Công Phương nhận án phạt từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi với hậu vệ trái của chủ nhà, Salem Al Najdi.

Phút 33, U23 Saudi Arabia có hai cơ hội liên tiếp, đều thuộc về Salem. Thủ môn Trung Kiên chơi tập trung, cản được pha ra chân từ góc hẹp của hậu vệ cánh trái bên phía chủ nhà. Tỷ số pha dứt điểm từ đầu trận đang là 6-1 nghiêng về đoàn quân áo xanh.

Sức ép ngày một đè nặng lên hàng thủ U23 Việt Nam trong những phút cuối trận. Sau pha đánh đầu từ cự ly gần của Thamer Al Khaibri, đến lượt Faisal dứt điểm từ ngoài vùng cấm, đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0. Saudi Arabia cầm bóng 66%, tung đến 9 cú sút nhưng vẫn chưa thể đánh bại hàng thủ chơi lăn xả bên phía Việt Nam. Trong lần hiếm hoi Trung Kiên bị đánh bại, khung gỗ đã cứu thua cho đoàn quân áo trắng. Cùng giờ, U23 Jordan đang dẫn Kyrgyzstan 1-0.

Vừa vào sân, Đình Bắc đã có pha va chạm với số 18 của U23 Saudi Arabia. Trọng tài chính dừng trận đấu để kiểm tra tình huống có thể dẫn đến thẻ đỏ, sau đó trở lại sân và rút thẻ vàng cho số 7 của U23 Việt Nam.

Lý Đức cùng đồng đội chịu áp lực lớn.

Phút 52, hàng thủ U23 Việt Nam bị xuyên phá. Thamer làm tường cho Abdulaziz áp sát khung thành rồi tung cú sút căng. Dù vậy, Trung Kiên vẫn chơi tập trung để gia tăng thành tích cứu thua lên con số 4.

Trong thế trận bị dồn ép, U23 Việt Nam chỉ cần một pha dứt điểm trúng đích từ đầu trận để tạo khác biệt ở phút 64. Đình Bắc thoát xuống rất nhanh sau đường chuyền của đồng đội, trước khi tung cú sút xuất thần từ góc hẹp, hạ gục thủ môn đội chủ nhà.

Sau bàn thua, U23 Saudi Arabia dồn lên tấn công trong vô vọng. Chủ nhà giải châu Á chỉ có vỏn vẹn một cơ hội đáng chú ý, đó là pha đánh đầu từ cự ly gần của Al Obaid ở phút 73. Như thường lệ, Trung Kiên vẫn chơi xuất sắc và có pha cứu thua thứ 6 từ đầu trận.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn