Jordan cùng Việt Nam vào tứ kết giải U23 châu Á

U23 Jordan được đánh giá cao hơn U23 Kyrgyzstan.

Cuộc chạm trán giữa U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan tại lượt trận cuối mang ý nghĩa trái ngược với hai đội. Trong khi Jordan đứng trước cơ hội lớn để giành vé vào tứ kết, Kyrgyzstan lại bị dồn vào thế buộc phải thắng để níu kéo hy vọng mong manh.

U23 Jordan bước vào trận đấu với tâm thế của một đội bóng vừa lột xác. Sau thất bại sít sao trước U23 Việt Nam, thầy trò HLV Omar Nahji gây chấn động khi quật ngã chủ nhà Saudi Arabia với tỷ số 3-2.

Chiến thắng không chỉ giúp Jordan vươn lên nhóm cạnh tranh vé đi tiếp, mà còn cho thấy bản lĩnh và sự sắc bén trong cách tổ chức lối chơi, đặc biệt ở những thời điểm chịu sức ép lớn.

...

Ngược lại, U23 Kyrgyzstan rơi vào tình cảnh ngặt nghèo sau 2 thất bại liên tiếp. Dù về lý thuyết họ vẫn còn cơ hội, nhưng điều kiện đi kèm quá khắt khe. Kyrgyzstan phải thắng Jordan với cách biệt từ 2 bàn trở lên và chờ Việt Nam đánh bại Saudi Arabia. Với những gì thể hiện, nhiệm vụ đó chẳng khác nào một ngọn núi.

Yếu tố lịch sử cũng nghiêng hẳn về Jordan khi họ toàn thắng Kyrgyzstan trong 3 lần đối đầu gần nhất. Sự áp đảo ấy mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho đại diện Tây Á ở trận đấu quyết định này.

Về lực lượng, cả hai đội đều có đội hình mạnh nhất. Jordan tiếp tục trông cậy vào tiền đạo Abdallah, người vừa có màn trình diễn ấn tượng trước Saudi Arabia. Phía Kyrgyzstan, Merk vẫn là cái tên được kỳ vọng tạo đột biến từ tuyến giữa.

Với phong độ và sự tự tin hiện tại, U23 Jordan khả năng sẽ kiểm soát thế trận và chơi theo cách thực dụng. Một chiến thắng vừa đủ là điều nằm trong tầm tay họ, còn Kyrgyzstan khó có thể vượt qua khoảng cách về đẳng cấp.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn