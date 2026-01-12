Muốn tránh U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam phải nhất bảng

U23 Nhật Bản đã đứng nhất bảng B

Nhật Bản giành chiến thắng trước UAE (3-0) để đứng đầu với 2 trận thắng. Cục diện bảng B được nhận định sẽ giống ở bảng A, nghĩa là phải đợi đến vòng quyết chiến ở lượt cuối cùng, nếu như U23 Qatar đánh bại Syria ở lượt thứ hai. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi đội bóng danh tiếng hơn là Qatar đã phải nhận thất bại với tỷ số sít sao 0-1 để qua đó, chính thức bị loại sớm.

Thắng lợi của Syria giúp cho Nhật Bản sớm giành vé vào tứ kết. Do thắng Syria và UAE nên đội bóng xứ Mặt trời mọc đã chắc chắn đứng nhất bảng B. Vị trí thứ nhì của bảng B sẽ là cuộc tranh chấp giữa UAE và Syria. Hiện tại, UAE đang có lợi thế hơn ở hiệu số bàn thắng bại nên chỉ cần hòa Syria là đứng nhì trong lúc, đội bóng vừa đánh bại U23 Việt Nam ở trận giao hữu phải thắng UAE mới vào tứ kết.

Theo mã bốc thăm ở vòng tứ kết, hai đội đứng nhất và nhì của bảng A sẽ lần lượt gặp đội đứng nhì và nhất của bảng B. U23 Nhật Bản đã giành ngôi nhất bảng B. Đây không chỉ là nhà đương kim vô địch mà còn là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất. Vị thế ấy đã được Nhật Bản khẳng định bằng 2 trận thắng vừa qua, ghi đến 8 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

Nhìn vào những con số thống kê ấn tượng này thì đủ thấy, Nhật Bản công thủ rất toàn diện. Chắc chắn, không một đội bóng nào muốn gặp Nhật Bản sớm ở tứ kết. U23 Việt Nam hiển nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Và để tránh đội đứng nhất bảng B (cụ thể là Nhật Bản), U23 Việt Nam phải đứng đầu bảng A. Muốn đứng đầu bảng A, đoàn quân của ông Kim Sang Sik không được phép thua Saudi Arabia vào đêm nay.

... U23 Việt Nam cần nhất bảng mới không đụng U23 Nhật Bản. Ảnh: Ted Trần

Thực ra, gặp bất cứ đối thủ nào ở tứ kết cũng không dễ cho U23 Việt Nam. Nhưng nếu có cơ hội để tránh một ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch thì thầy trò ông Kim Sang Sik chắc hẳn sẽ tính toán. Lịch sử các trận đấu cho thấy, việc gặp các đội bóng Tây Á cũng giúp U23 Việt Nam dễ chơi hơn. Nếu vào tứ kết với ngôi nhất bảng A, Đình Bắc và đồng đội sẽ gặp 1 trong 2 đối thủ là UAE và Syria. Vừa thua Syria (1-2) nhưng đó chỉ là trận giao hữu của U23 Việt Nam.

Thầy trò ông Kim Sang Sik chắc chắn cũng chưa tung hết chiêu trong trận đấu này. Lịch sử đối đầu ở các giải chính thức trước đây với Syria cũng mang đến những kết quả khả quan cho U23 Việt Nam. U23 UAE là đối thủ đáng gờm nhưng lối chơi vẫn có những khoảng trống nhất định để Đình Bắc và đồng đội tận dụng hơn so với đối đầu với một Nhật Bản chặt chẽ và kỹ luật trong đấu pháp, công thủ toàn tài.

Tác giả: Hồng Quảng

Nguồn tin: bongdaplus.vn