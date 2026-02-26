AFC phạt Đình Bắc

Đình Bắc chắc chắn vắng mặt trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3.

Ở cấp độ đội tuyển, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bị phạt 1.500 USD vì lỗi "hành vi sai trái của tập thể". Trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tại SEA Games 2025 diễn ra ngày 18/12/2025, có 5 cá nhân phía Việt Nam bị trọng tài xử phạt. Theo quy định, VFF phải hoàn tất việc nộp phạt trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận thông báo chính thức.

Tiền đạo Đình Bắc cũng nhận án kỷ luật nặng sau hành vi bị xác định là phạm lỗi nghiêm trọng dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp. Tình huống xảy ra ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026 giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày 23/1/2026. Theo kết luận của AFC, Đình Bắc bị truất quyền thi đấu do hành vi phạm lỗi nguy hiểm.

Với quyết định này, chân sút của U23 Việt Nam bị treo giò tổng cộng 2 trận, gồm một trận đình chỉ tự động do thẻ đỏ và một trận bổ sung. Cầu thủ sinh năm 2004 còn phải nộp phạt 1.000 USD theo quy định của AFC. Thời hạn hoàn tất nghĩa vụ tài chính cũng là 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Đáng chú ý, do Đình Bắc sinh năm 2004 và quá tuổi tham dự kỳ U23 châu Á tiếp theo, bất kỳ án treo giò nào cũng sẽ được chuyển tiếp sang cấp độ đội tuyển quốc gia (ĐTQG), theo cơ chế chuyển tiếp án kỷ luật của AFC.

Điều này đồng nghĩa anh chắc chắn vắng mặt ở trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tối 31/3. Ngoài ra, khi đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026, Đình Bắc nếu được gọi cũng sẽ phải vắng mặt ở trận ra quân do án treo giò nói trên.

