Rạng sáng 2-3, Arsenal và Chelsea đã giúp khán giả thưởng thức một trận Super Sunday hấp dẫn đến phút chót. Ở phút bù giờ thứ 3, khi tỉ số đang là 2-1 nghiêng về Pháo thủ, Alejandro Garnacho thực hiện đường tạt từ cánh trái, bóng xoáy về góc xa, không chạm bất kỳ cầu thủ nào và hướng thẳng vào khung thành Arsenal. Trong khoảnh khắc đó, Raya vẫn duy trì sự tập trung tuyệt đối, bật cao hết cỡ đẩy bóng ra ngoài, dập tắt mọi hy vọng có điểm của Chelsea.

Raya ngoạn mục cứu thua phút bù giờ

Arsenal thắng nghẹt thở Chelsea và bảo toàn ngôi đầu



“Raya chắc chắn là một trong những thủ lĩnh của đội. Cậu ấy biết cách duy trì sự tỉnh táo và quyết định trận đấu khi cần. Pha cứu thua cuối thật khó tin. Tim tôi như ngừng đập khi chứng kiến", HLV Arteta chia sẻ sau trận.

...

Dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng không che giấu sự chưa hài lòng. Arsenal được chơi hơn người từ phút 70 khi Pedro Neto nhận thẻ đỏ, nhưng thay vì kiểm soát hoàn toàn thế trận, họ lại để đối thủ dồn ép trong những phút cuối.

“Đó là pha cứu thua xuất sắc, nhưng chúng tôi lẽ ra không nên rơi vào tình huống ấy. Khi đối phương chỉ còn 10 người, chúng tôi phải làm tốt hơn”, Arteta thẳng thắn.

Trên thực tế, Arsenal không chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng, chỉ đạt 42%, và nhiều thời điểm phải lùi sâu chống đỡ. Tuy nhiên, hiệu quả từ những tình huống cố định đã tạo khác biệt. William Saliba mở tỉ số ở phút 21, trước khi Jurrien Timber ghi bàn thứ hai ở phút 66, đều xuất phát từ các pha phạt góc. Chelsea từng có bàn gỡ do pha phản lưới của Pervis Hincapie ở phút 45+2, khiến hiệp một khép lại với tỉ số 1-1 và đẩy thế trận vào thế giằng co.

Mười ngày trước, Arsenal từng đánh rơi chiến thắng khi bị Wolves cầm hòa 2-2 dù dẫn hai bàn, tạo cơ hội để Man City rút ngắn cách biệt trong cuộc đua vô địch. Nhưng hai chiến thắng derby London liên tiếp trước Tottenham và Chelsea cho thấy Pháo thủ không để cú sẩy chân ấy kéo dài thành khủng hoảng.

Tác giả: Thiện Nguyên



Nguồn tin: anninhthudo.vn

