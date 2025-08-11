Cả nhóm hành hung thiếu nữ 14 tuổi, trách nhiệm của phụ huynh ra sao trong việc giáo dục con cái?

Kết quả chụp X-quang của nạn nhân L.N.N. cho thấy em bị rất nhiều vết thương sau vụ hành hung - Ảnh: KHẮC TÂM

Liên quan vụ thiếu nữ 14 tuổi bị hành hung, đánh hội đồng không thương tiếc xảy ra ở xã Trần Đề, TP Cần Thơ, nhiều bạn đọc bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng cần xử lý nghiêm để không tái diễn vụ việc tương tự.

Còn nhỏ tuổi nhưng quá hung bạo

Theo dõi thông tin và hình ảnh về vụ việc, bạn đọc Bùi Văn Minh Triết thốt lên "thật sự quá kinh hoàng!". Bạn đọc tên Yến cũng cùng tâm trạng: "Nhìn hình ảnh em ấy bị đánh mà đau lòng".

Bạn đọc Mai Phương chia sẻ: "Tôi đọc mà nước mắt rưng rưng! Dù có mâu thuẫn gì đi nữa cũng không nên đánh cháu gái như thế, mong cơ quan pháp luật xử lý nghiêm minh những người này".

Bạn đọc ABC nhận xét: "Chưa biết bên nào đúng sai nhưng đòi gỡ video tương đương với đe dọa để tiêu hủy bằng chứng. Mà chẳng gỡ được một khi đã đăng lên vì chỗ này gỡ thì chỗ khác đăng lại".

Bạn đọc Ton Anh cũng bức xúc: "Đánh người còn đòi tiêu hủy bằng chứng".

Tài khoản Sài Gòn đặt câu hỏi: "Còn nhỏ tuổi nhưng quá hung bạo, cần phải xử lý nghiêm để răn đe giáo dục chung".

"Những vụ việc bạo lực, hành hung như trên cần xử lý mạnh tay, chứ không thể để tái diễn mãi trong cộng đồng", bạn đọc Trần Quang Dinh đề nghị.

Trong khi đó bạn đọc có tên Anh Vũ bày tỏ đau xót, cho rằng "rất cần một biện pháp mạnh hơn nữa mới có tính răn đe".

Bạn đọc Trung Võ cũng cho rằng: "Vụ này phải được xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý công khai nhằm răn đe".

Bạn đọc Midnight cho biết đang chờ cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ này, dù lý do gì đi nữa thì hành hung trẻ em là không thể chấp nhận được.

Phụ huynh nghĩ gì về chuyện giáo dục con cái?

Bạn đọc Oanh Nguyen viết rằng: "Không thể tin được những người lớn lại đứng nhìn một đứa trẻ bị bạo hành như vậy. Bạo lực học đường đang trở thành vấn nạn nghiêm trọng".

"Làm sao có thể bình tĩnh, thản nhiên như không có gì xảy ra, cầm điện thoại quay lại cảnh bạo lực, mất nhân tính như thế?", bạn đọc Anh Vũ lên tiếng.

Một bạn đọc băn khoăn khi từ độ tuổi từ 12 - 15 là độ tuổi "ăn chưa no lo chưa tới" mà các em quá hung hãn, đánh người một cách rất dã man. Bạn đọc này đặt câu hỏi: "Với độ tuổi này pháp luật sẽ xử lý ra sao?".

Bạn đọc Tư Già đề nghị cần đưa vào trại cải tạo thanh thiếu niên một vài năm để các em có ý thức tốt hơn. Tài khoản Chi cũng đồng tình: "Đánh dã man bạn bè là hành vi thiếu giáo dục, nên cho đi trường giáo dưỡng vài năm để học tập".

Theo bạn đọc Luận, nên tăng mức phạt đối với những hành vi trên và xây dựng các trường giáo dưỡng để uốn nắn các em, bắt lao động công ích và giáo dục tuân thủ pháp luật.

Bạn đọc Lê Hùng cũng nhìn nhận nếu không răn đe đúng mực những hành vi này thì lớn lên các em sẽ hư hỏng. Còn bạn đọc Lê Đức Đồng đề nghị cần sửa luật để độ tuổi này phải chịu trách nhiệm khi vi phạm pháp luật.

Trong khi đó, bạn đọc Ngô Đức đặt trách nhiệm của phụ huynh: "Còn nhỏ lại là con gái mà sao làm vậy? Các phụ huynh nghĩ gì về sự giáo dục của mình đối với con cái?".

Tác giả: Khắc Tâm - Chí Quốc



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

