Một 'ông lớn' ngân hàng đóng cửa loạt chi nhánh, phòng giao dịch

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo về việc chấm dứt hoạt động một số chi nhánh và phòng giao dịch do Agribank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Thành Đô quản lý.

Theo thông báo, các điểm giao dịch của Agribank sẽ chính thức dừng hoạt động kể từ ngày 29/12 gồm: Agribank - Chi nhánh Thành Đô: Số 56-58-60 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là số 56-58-60 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Agribank - Chi nhánh Thành Đô - Phòng giao dịch Tân Mỹ: Số 115B đường Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là 115B đường Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Agribank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch Tân Thành: Số 101-103 đường Tạ Uyên, phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là số 101-103 đường Tạ Uyên, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh).

Agribank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch Nhà Rồng: Số 170 đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là số 170 đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh).

...

Ngân hàng này cho biết toàn bộ hoạt động của chi nhánh Thành Đô và phòng giao dịch Tân Mỹ sẽ được bàn giao cho Agribank chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn tiếp nhận và quản lý. Trong khi toàn bộ hoạt động của phòng giao dịch Tân Thành và phòng giao dịch Nhà Rồng sẽ được bàn giao cho Agribank chi nhánh TP.HCM tiếp nhận.

Agribank cam kết thực sẽ hiện đầy đủ trách nhiệm về quyền lợi, nghĩa vụ và các lợi ích của khách hàng liên quan tới chi nhánh Thành Đô và các phòng giao dịch nêu trên.

Agribank hiện là ngân hàng dẫn đầu về mạng lưới hoạt động trên cả nước. Tại thời điểm 30/6/2025, nhà băng này có tổng cộng 1.284 điểm giao dịch trên toàn quốc và tại nước ngoài.

Mạng lưới của Agribank bao gồm 3 văn phòng đại diện, 3 đơn vị sự nghiệp, 160 chi nhánh loại I, 778 chi nhánh loại II và 1 chi nhánh tại Campuchia, cùng với 1.284 phòng giao dịch.

"Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang thực hiện tái cơ cấu theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường sắp xếp lại mạng lưới phù hợp với việc điều chỉnh địa giới, đơn vị hành chính, việc Agribank đẩy mạnh cơ cấu lại mạng lưới, tinh gọn bộ máy tổ chức nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số và đáp ứng kịp thời các yêu cầu, mục tiêu kinh doanh chiến lược trong giai đoạn mới, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có tập trung phát triển “Tam nông” và nền kinh tế."

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn