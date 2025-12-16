Đàn trâu chạy trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Khoảng 14h ngày 14/12, các tài xế điều khiển ôtô trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Nam - Bắc, đến đoạn qua xã Cẩm Duệ, phát hiện đàn trâu chạy trên mặt đường. Nhiều xe phải giảm tốc độ, bấm còi và đánh lái để tránh tông trúng gia súc.

Đàn trâu đi vào cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, chiều 14/12. Video: Hùng Lê

Theo phản ánh của các tài xế, thời điểm xảy ra sự việc trời mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, việc đàn trâu xuất hiện trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Văn phòng Quản lý đường bộ II.3, Khu Quản lý đường bộ II, cho biết đàn trâu có thể đi vào tuyến chính từ hành lang bảo vệ cao tốc tại xã Cẩm Duệ, do một số người dân tự tháo hàng rào để gia súc vào ăn cỏ. Đàn trâu chạy trên cao tốc khoảng 250 m trước khi được lực lượng chức năng lùa ra ngoài theo lối mở gần cầu thoát lũ.

Hiện Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 đang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh lập biên bản, xử lý chủ trâu.

Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài gần 54 km, tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng, khởi công năm 2023 và khai thác toàn tuyến từ 28/4. Giai đoạn một có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

