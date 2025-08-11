Tạm giữ hình sự nghi phạm Đặng Chí Thành hành hung người phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Nghi phạm Đặng Chí Thành - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 10-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đặng Chí Thành chính là người đàn ông xăm trổ hành hung một phụ nữ tại chung cư Sky Central trước mặt nhiều trẻ nhỏ.

Quá trình điều tra ban đầu, công an xác định gia đình ông Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú tại chung cư Sky Central, 176 Định Công, Phương Liệt) có xảy ra mâu thuẫn từ trước với gia đình chị N.T. (28 tuổi, trú cùng chung cư).

Công an làm việc với nghi phạm Thành - Ảnh: Công an cung cấp



Tối 9-8, ông Đặng Chí Thành nhìn thấy chị N.T. ở tầng một chung cư nên đến nói chuyện. Lúc này hai bên xảy ra tranh cãi.

Ông Thành yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh chị T.. Sau đó mọi người xung quanh can ngăn nên ông Thành đi về nhà.

Khoảng 0h ngày 10-8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T. về việc bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.

Ngay khi tiếp nhận, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa chị N.T. đi khám thương tích.

Đến 10h ngày 10-8, lực lượng chức năng đã đưa ông Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc.

