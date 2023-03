Dùng tuýp sắt đến “giải cứu” con rể, bố vợ lãnh 24 tháng tù giam

Bị cáo Phan Văn Thành tại phiên tòa xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”.



Cuối tháng 2-2023, TAND huyện Hương Sơn xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Văn Thành (1972) về tội “Cố ý gây thương tích”. Phiên tòa này diễn biến có nhiều điều đặc biệt với thời gian xét xử kéo dài 14 giờ đến gần 22 giờ, HĐXX phải tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ việc ngay trong phiên xét xử...

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 ngày 7-2-2022, anh Nguyễn Anh Sơn (1984, xã Sơn Kim 1) tổ chức ăn uống, hát karaoke tại nhà mình với sự tham gia của 8 người hàng xóm, trong đó có Phan Xuân Tình (1985) và Nguyễn Minh Mạnh (1988). Một lúc sau, anh Nguyễn Quang Phúc (1994, trú xã Sơn Tây, H. Hương Sơn) chở vợ là chị Phan Thị Duyên (2000) đến nhà anh Sơn để đổi xe máy do anh Tình mượn trước đó.

Tại đây, do có mâu thuẫn từ trước nên giữa Phúc và Mạnh xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, Mạnh ra ngoài nhặt được chiếc gậy gỗ, quay lại nhà đánh Phúc gây thương tích nhẹ. Thấy Phúc bị đánh, anh Tình vào can cũng bị Mạnh đánh bầm tím. Quá trình giằng co, Phúc lấy được gậy từ Mạnh nên Mạnh chạy vào quán tạp hóa của chi Nguyễn Thị Bích Nga gần đó để trốn. Lúc này, chị Duyên (vợ của Phúc) gọi điện về nhà cho mẹ là bà Phan Thị Hồng Lam (1973, trú xã Sơn Kim 1) nói về việc Phúc bị Mạnh đánh tại nhà anh Sơn.

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, ông Phan Văn Thành (cha đẻ của chị Duyên) cầm theo ống tuýp sắt đến trước nhà anh Sơn để tìm đánh Mạnh. Từng có mâu thuẫn với nhau nên khi gặp, Mạnh và ông Thành dùng những lời lẽ chửi bới, xúc phạm nhau. Khi 2 người tiến đến gần thì Thành bị ai đó đánh, gây ra thương tích vùng mặt, ngã xuống đường (chưa rõ người đánh). Cho rằng, Mạnh đánh mình nên khi đứng dậy, ông Thành dùng tuýp sắt đánh vào mặt Mạnh khiến nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 17%. Phan Văn Thành cũng được Trung tâm Pháp y và giám định y khoa kết luận bị tổn hại sức khỏe 16%.

Tại phiên toà, bị cáo Thành và một số nhân chứng cho rằng, chính Mạnh là người dùng gạch đánh vào đầu ông Thành trước nên ông Thành mới dùng tuýp sắt để đánh lại. Tuy nhiên, trong các bút lục lời khai của ông Thành và con rể Nguyễn Quang Phúc với cơ quan điều tra đều khẳng định, không rõ ai là người đánh ông Thành, chỉ biết là khi xảy ra vụ việc, ông Thành ngã xuống; lúc đứng lên, trên mặt ông có nhiều máu.

Cơ quan điều tra đã sử dụng các biện pháp điều tra nhưng chưa có căn cứ để xác định người nào gây thương tích cho ông Thành nên quyết định tách vụ án ra để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ đối tượng đã thực hiện hành vi gây thương tích cho Phan Văn Thành. Cũng vì lẽ đó, sau phần khai mạc phiên tòa, các cơ quan tố tụng đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ việc nhằm đảm bảo khách quan, tránh oan sai, hoặc bỏ lọt tội phạm.

Phiên tòa kết thúc với bản án 24 tháng tù giam dành cho Phan Văn Thành về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại số tiền 66,6 triệu đồng chi phí tổn hại sức khỏe. Đây là bản án nghiêm khắc của pháp luật đối với kẻ dùng hung khí gây thương tích cho người khác.

Giá như, những người trong cuộc bình tĩnh hơn trong việc xử lý khúc mắc để không xảy ra xô xát ban đầu; giá như, những người thân trong gia đình bị cáo lường trước được những rủi ro có thể xảy ra để biết cách xử lý tình huống thì chắc chắn không xảy ra tình trạng “kẻ mất sức khỏe, người bị... ngồi tù” như bây giờ.

