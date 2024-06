Dùng hình ảnh cô gái trẻ đẹp, khêu gợi dụ dỗ "chat sex" rồi tống tiền

Công an TP Hà Nội vừa cảnh báo người dân về thủ đoạn các đối tượng dùng tài khoản mạng xã hội (Facebook, Telegram…) với những hình ảnh đại diện là phụ nữ trẻ, đẹp, ăn mặc khêu gợi) rồi nhắn tin dụ dỗ nhiều người "chat sex" để cưỡng đoạt tài sản.

Tin nhắn đe dọa chuyển tiền của các đối tượng. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo Công an TP Hà Nội, thủ đoạn của các đối tượng là nhắn tin tán tỉnh và gửi cho bị hại những hình ảnh hở hang, clip nhạy cảm rồi dụ dỗ bị hại "chat sex". Trong quá trình "chat sex", các đối tượng sẽ bí mật quay lại màn hình.

...

Sau khi có được những hình ảnh, video này, các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại phải chuyển tiền và đe dọa sẽ phát tán những nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bị hại hoặc phát tán lên mạng xã hội.

Nếu bị hại chuyển tiền theo hướng dẫn của các đối tượng, chúng lại tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền với số tiền càng ngày càng tăng cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính. Vì lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nên hầu hết các nạn nhân đều ngại, không dám trình báo Cơ quan Công an.

Do đó, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi nhận được lời mời, tin nhắn kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội. Đặc biệt là các tài khoản dụ dỗ "chat sex". Trường hợp bị đe dọa yêu cầu chuyển tiền qua hình thức nêu trên, đề nghị người dân đến ngay Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động