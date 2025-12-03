Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 500kV đưa điện từ nhà máy ở Lào về Việt Nam

Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Phố Nối qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời điểm đang thi công - Ảnh: LÊ MINH

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đường dây 500kV ĐG Cha Lo - Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam).

Đây là dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc tăng cường an ninh năng lượng quốc gia, và thúc đẩy liên kết lưới điện giữa Việt Nam - Lào.

Mục tiêu của dự án nhằm truyền tải công suất của Nhà máy điện gió Cha Lo (xây dựng trên lãnh thổ Lào) về Việt Nam, từ đó góp phần giải quyết trực tiếp tình trạng thiếu điện khu vực miền Bắc; tăng cường liên kết lưới điện giữa miền Bắc, Việt Nam với Lào

Dự án đi qua địa bàn các xã Hương Xuân, Hương Đô, Phúc Trạch và Thạch Xuân của tỉnh Hà Tĩnh.

...

Với quy mô đầu tư hơn 2.333 tỉ đồng, dự án sẽ xây dựng tuyến đường dây 500kV mạch kép dài khoảng 45km, mở rộng hai ngăn lộ 500kV tại Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh trên tổng diện tích khoảng 20ha đất…

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm và được triển khai theo hai giai đoạn. Theo đó từ quý 4-2025 đến quý 3-2026 hoàn thiện thủ tục chuyên ngành, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, giải phóng mặt bằng và khởi công.

Từ quý 3-2026 đến quý 3-2027 thi công, hoàn thiện toàn tuyến và đưa vào vận hành.

Dự án đường dây 500kV ĐG Cha Lo - Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh ngoài ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường an ninh năng lượng quốc gia còn thúc đẩy hợp tác năng lượng Việt Nam - Lào và phát triển hạ tầng khu vực Hà Tĩnh, đồng thời hỗ trợ thực hiện các mục tiêu về năng lượng tái tạo và phát triển kinh tế vùng.

Tác giả: LÊ MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ