VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trúng 2 ‘siêu' dự án điện gió tại Hà Tĩnh

Trước đó, Dự án Điện gió Kỳ Anh được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 39 ngày 18/9/2025, với công suất thiết kế 400 MW, triển khai trên địa bàn các xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh và Kỳ Khang. Khi đi vào vận hành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 1.053,3 GWh điện mỗi năm, tương ứng hệ số công suất 30,1%, phù hợp với điều kiện gió ngoài khơi của khu vực.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 5,5 ha đất có thời hạn, hơn 825 ha mặt nước và gần 113 ha diện tích tạm thời phục vụ thi công. Để đạt công suất 400 MW, nhà máy sẽ lắp đặt 47 tua-bin gió, mỗi tua-bin có công suất từ 5 – 8,5 MW, cấu hình phổ biến của các dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn hiện nay.

Tiếp theo là dự án Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh, có tổng mức đầu tư hơn 22.647 tỷ đồng, triển khai tại các xã Đồng Tiến, Yên Hòa, Thiên Cầm, Cẩm Trung và Kỳ Xuân. Dự án có công suất thiết kế 498 MW, sản lượng điện dự kiến 1.322,4 GWh mỗi năm, hệ số công suất 30,3%. Công trình sẽ lắp đặt 59 tua-bin gió với công suất 5 – 8,5 MW mỗi tua-bin. Để đấu nối vào lưới điện quốc gia, dự án đầu tư trạm nâng áp 66/500 kV-2x300 MVA và tuyến đường dây 500 kV mạch kép kết nối vào đường dây 500 kV Hà Tĩnh – Vũng Áng.

Quá trình lựa chọn nhà đầu tư được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Công Thương tổ chức, mời gọi cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia theo hình thức đấu thầu. Diễn biến mới nhất cho thấy ngày 26/11/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đã ký thay Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND và 60/QĐ-UBND, chính thức chấp thuận Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm nhà đầu tư của cả hai dự án. Các quyết định có hiệu lực từ ngày ký và đã được Sở Tài chính thẩm định.

Theo quyết định chấp thuận, VinEnergo sẽ triển khai dự án theo các mốc tiến độ: hoàn tất hồ sơ và thủ tục vào quý III/2026, khởi công xây dựng trong quý IV/2026 và đưa vào vận hành khai thác từ quý IV/2028. VinEnergo cam kết góp 100% vốn bằng tiền mặt theo tiến độ của từng dự án.

Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo thuộc hệ sinh thái Vingroup, đăng ký thành lập lần đầu ngày 10/3/2025 và cập nhật đăng ký doanh nghiệp lần thứ ba vào ngày 22/10/2025. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại Tòa Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội. VinEnergo hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện và phát triển các giải pháp năng lượng bền vững, bao gồm năng lượng tái tạo, công nghệ lưu trữ năng lượng, tín chỉ carbon và các nguồn năng lượng mới như Hydrogen hoặc Ammonia xanh. Doanh nghiệp cũng đang triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn, trong đó có nhà máy điện khí LNG được đánh giá là một trong những dự án nhiệt điện quy mô lớn nhất theo Quy hoạch điện VIII.

Tính đến nay, vốn điều lệ của VinEnergo đã được nâng lên hơn 28.000 tỷ đồng. Bên cạnh phát triển các dự án năng lượng, công ty cũng từng đề xuất bổ sung quy định cho phép đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị tham gia thị trường điện cạnh tranh.

Với việc chính thức được lựa chọn làm nhà đầu tư của hai dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn tại Hà Tĩnh, VinEnergo đang mở rộng mạnh mẽ hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời đánh dấu bước tiến mới của Hà Tĩnh trong thu hút các dự án năng lượng tái tạo tỷ đô, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng sạch tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn