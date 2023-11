Dự án khách sạn hơn 50 tỷ của nữ 'đại gia' vừa bị bắt ở Nghệ An được gia hạn

Dự án Trung tâm thương mại, siêu thị đồ gỗ, khách sạn và dịch vụ tại xã Diễn Hồng, huyện DIễn Châu do Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt mới chỉ xây dựng xong phần thô. Ảnh: CTV



UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định số 3188/QĐ.UBND phê duyệt kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành năm 2022 (do Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn) về việc kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp nhận gia hạn tiến độ sử dụng đất đến hết ngày 30/12/2023 đối với dự án Trung tâm thương mại, siêu thị đồ gỗ, khách sạn và dịch vụ tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu do Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Nghệ An giao Cục Thuế tỉnh xác định và thông báo khoản tiền phải nộp bổ sung trong thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất của các dự án, truy thu các khoản nợ về nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có) theo quy định.

Bên cạnh đó, giao các địa phương liên quan (nơi có dự án) giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành dự án đúng thời gian gia hạn; phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc (nếu có) theo quy định của pháp luật…

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai hoàn thành dự án theo đúng quy định của pháp luật và thời gian được UBND tỉnh cho phép gia hạn. Phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc (nếu có); thực hiện nghĩa vụ tài chính của dự án theo quy định.

Được biết, dự án Trung tâm thương mại, siêu thi đồ gỗ, khách sạn và dịch vụ tại xã Diễn Hồng; quy mô gần 5.000 m2, với tổng giá trị đầu tư hơn 53 tỷ đồng. Sau gần 10 năm được chấp thuận chủ trương đầu tư và nhiều lần được gia hạn tiến độ, dự án vẫn chưa thể hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan. Ảnh: Công an Nghệ An.

...



Mới đây, ngày 8/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan (SN 1968) trú tại thôn 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu về tội "Buôn lậu".

Theo cơ quan điều tra, vào năm 2021, Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng (gỗ trắc) sang Trung Quốc. Quá trình làm thủ tục, công ty này kê khai hồ sơ xuất khẩu không phù hợp với số lượng lô hàng xuất khẩu.

Tuy nhiên, cửa khẩu Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc không đủ điều kiện để giám sát nhập khẩu gỗ nên lô hàng bị trả lại.

Ngày 18/3/2022, Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt đang trong quá trình đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ. Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa trên phương tiện vận chuyển không đúng với số lượng hàng hóa công ty này đã đăng ký thủ tục xuất khẩu và thủ tục tái nhập khẩu.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt và các cá nhân có liên quan.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 7/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan về tội buôn lậu để điều tra theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt được thành lập ngày 12/5/2009, do bà Nguyễn Thị Hoan làm người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc công ty. Trước đây, Công ty Anh Pháp Việt có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, đến ngày 25/2/2022, công ty này tăng vốn điều lệ lên gấp 4 lần (200 tỷ đồng).

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn