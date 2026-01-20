Đánh bại Hàn Quốc, U23 Nhật Bản giành quyền vào chung kết U23 châu Á 2026

U23 Nhật Bản (áo xanh) đã vượt qua U23 Hàn Quốc để giành vé chung kết U23 châu Á 2026. (Nguồn: AFC)

U23 Nhật Bản đã ghi tên mình vào chung kết U23 châu Á 2026 sau khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Hàn Quốc ở trận bán kết 1 trên sân King Abdullah Sports City Hall.

Kaito Koizumi sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở cuối hiệp 1 để giúp U23 Nhật Bản tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Đây là lần thứ ba trong lịch sử đội bóng xứ Mặt Trời mọc góp mặt ở trận đấu cuối cùng tại một kỳ U23 châu Á, sau khi làm điều tương tự vào các năm 2016 và 2024.

Đáng chú ý, ở hai lần trước đó, U23 Nhật Bản đều trở thành nhà vô địch của giải đấu và đang nắm giữ kỷ lục với hai lần đăng quang.

Đối thủ cuối cùng của U23 Nhật Bản trên đất Saudi Arabia sẽ là đội thắng ở cặp bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.

Theo lịch thi đấu, trận U23 Việt Nam-U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22g30 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

U23 Việt Nam đang có phong độ ấn tượng với chuỗi 4 trận toàn thắng để hướng đến chức vô địch đầu tiên sau khi lỡ cơ hội đáng tiếc ở Thường Châu 2018.

Đối thủ của U23 Việt Nam là U23 Trung Quốc mới chỉ lần đầu tiên vào đến bán kết U23 châu Á sau 5 lần bị loại ngay từ vòng bảng./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn