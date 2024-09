Đề nghị truy tố Việt kiều Canada điều hành đường dây ma túy ‘khủng’

Bị can Trương Ngọc Mai (áo cam) thời điểm bị công an bắt giữ - Ảnh: CACC

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố đối với Chu Bá Chung, Trương Ngọc Mai (27 tuổi, ngụ quận 1), Trần Kim Loan (52 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Đỗ Thị Minh Tâm (39 tuổi, ngụ quận 3) và Mai Thị Ngân (30 tuổi, quê Bạc Liêu) cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, Nguyễn Vũ Khải Hoàng (29 tuổi, quê Bình Định) bị đề nghị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, vụ án từng được trả hồ sơ điều tra bổ sung để xác định rõ khối lượng ma túy và xác định nhân thân đối với bị can Chu Bá Chung.

Theo nội dung vụ án, lúc 7h30 ngày 16-9-2022, tại đường Đỗ Ngọc Thạnh (phường 14, quận 5) tổ công tác của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM, Công an quận Tân Bình và Công an quận 5 phát hiện Trương Ngọc Mai ngồi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện nơi để chân phía trước 3 thùng giấy đựng 12 túi ni lông bên trong chứa ma túy, khối lượng 11,9kg Methamphetamine. Mai khai ma túy đi giao cho người mua theo yêu cầu của Chu Bá Chung.

Ma túy thu giữ trong vụ án - Ảnh: CACC



Kết quả điều tra xác định: khoảng đầu năm 2019, bị can Chu Bá Chung được người tên Trai (không rõ lai lịch) thuê cất giữ ma túy và giao cho người mua tại khu vực TP.HCM với tiền công từ 100 - 200 USD/1 tuần.

Đến đầu năm 2020, bị can Chung thuê Trương Ngọc Mai nhận ma túy do người của Trai giao, cất giấu tại chỗ ở của Mai, Chung và Trai trả công cho Mai 10 triệu đồng/tuần.

Khoảng 1-2 tháng, Trai giao cho Chung và Mai từ 5 - 30kg ma túy các loại để Mai cất giữ.

Sau đó, Trai nhắn thông tin người mua ma túy (số điện thoại, khối lượng và loại ma túy) cho Chung và Mai biết, để Mai giao cho người mua.

Ngày 13-9-2022, Nguyễn Vũ Khải lái ô tô đến khu vực gần cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) nhận vali chứa ma túy của người tên Thạch (không rõ lai lịch) để đi giao tại khu vực phường Thảo Điền, TP Thủ Đức theo yêu cầu của Thạch. Thạch hứa trả công cho Hoàng 100 triệu đồng (trừ vào tiền Hoàng còn nợ Thạch).

Sau đó, Hoàng chở vali đựng ma túy nhận từ Thạch về chỗ ở của Hoàng tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Tại đây, Hoàng lấy ma túy trong vali xếp vào hộc đựng đồ tự chế đặt dưới băng ghế sau của xe ôtô rồi vận chuyển vào TP.HCM.

Đến 7h ngày 15-9-2022, khi đến khu vực phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, Hoàng thông báo cho Thạch biết.

Sau đó, Mai đi xe máy đến dẫn đường cho Hoàng chở ma túy vào nhà của Mai. Tại đây, Hoàng đã giao cho Mai tổng cộng 29,9kg ma túy Methamphetamine và 10,4kg ma túy MDMA.

Nhận được ma túy từ Hoàng, Mai thực hiện theo yêu cầu của Chung giao 1kg ma túy Methamphetamine tại khu vực ngã 3 Bầu, huyện Hóc Môn; giao 4kg ma túy Methamphetamine và 4 viên thuốc lắc (MDMA) cho 4 người không rõ lai lịch.

Ngày 16-9-2022, Mai tiếp tục thực hiện theo yêu cầu của Chung, đóng 12 gói ma túy Methamphetamine vào 3 thùng giấy đem đi giao cho người tên Bình (không rõ lai lịch) và 2 người mua khác (không rõ lai lịch) thì bị công an bắt quả tang như trên.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Mai đã nhiều lần giao ma túy cho người mua theo yêu cầu của Trai và Chu Bá Chung cho Trần Kim Loan, Đỗ Thị Minh Tâm, Mai Thị Ngân.

Cơ quan điều tra xác định bị can Chung và Mai phải chịu trách nhiệm hình sự đối với khối lượng ma túy thu giữ của Mai, Ngân, Loan, Tâm; khối lượng ma túy Chung đã yêu cầu Trương Ngọc Mai giao cho Trần Kim Loan vào tháng 6-2022 và nhiều người mua vào ngày 15-9-2022 là 57,4kg loại Methamphetamine; 11,7kg loại MDMA; 11,5kg loại Heroine và 21,2kg loại Ketamine.

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã gửi văn bản đề nghị Sở Ngoại vụ và Vụ hợp tác quốc tế và Viện kiểm sát nhân dân tối cao cung cấp lý lịch tư pháp của bị can Chu Bá Chung.

Theo công văn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì bị can Chu Bá Chung không có mặt ở Canada nên phía Canada không thể cung cấp thông tin về tiền án, tiền sự của bị can này.

Tác giả: ĐAN THUẦN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ