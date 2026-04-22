Đẩy nhanh tiến độ thi công 11 dự án trọng điểm ngoài ngân sách

Theo báo cáo đầu tháng 4/2026 của Sở Tài Chính tỉnh Hà Tĩnh, việc thu hút đầu tư của tỉnh thời gian qua đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần tạo thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 – 2031. Trong số đó, 11 dự án trọng điểm ngoài ngân sách đang được chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB), kịp thời thi công, đảm bảo hoàn thành trước năm 2032.

Các dự án trọng điểm ngoài ngân sách thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh hầu hết đang GPMB. Ảnh: Hưng Phúc.



Cụ thể, Dự án Hạ tầng KCN Bắc Thạch Hà do Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, trên diện tích 190 ha hiện đã hoàn thành 20% khối lượng công việc. Dự án Hạ tầng KCN Gia Lách mở rộng, thực hiện tại xã Nghi Xuân, tổng mức đầu tư 2.265 tỷ đồng đã được tỉnh cho thuê đất, giao đất hơn 37/194 ha (còn lại 157,3 ha chưa được cho thuê đất), nhà đầu tư đang tập trung phối hợp với xã thực hiện trích đo để hoàn thiện hồ sơ thuê đất đợt 4, với diện tích hơn 70 ha.

Dự án Hạ tầng KCN Vinhomes Vũng Áng do Công ty CP đầu tư KCN Vinhomes Hà Tĩnh triển khai, quy mô 964 ha đã GPMB 456 ha/500 ha giai đoạn 1; đang triển khai GPMB giai đoạn 2 với diện tích 464 ha. Dự án Điện gió Kỳ Anh, thực hiện tại xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Khang hiện đang thực hiện hồ sơ thủ tục, dự kiến thi công trong tháng 7/2026. Dự án Điện gió Eco Wind thực hiện bởi Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo, triển khai tại xã Đồng Tiến, Yên Hòa, Thiên Cầm… đang hoàn thiện thủ tục, dự kiến khởi công tháng 7/2026.

Kho LNG Vũng Áng, triển khai tại phường Hoành Sơn, tổng mức đầu tư 26.735 tỷ đồng, đang thực hiện hồ sơ thủ tục, dự kiến thi công trong Quý I/2028. Nhà xưởng phụ trợ ô tô, thực hiện trên địa bàn phường Vũng Áng đang được nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục về môi trường, xây dựng, đất đai để đảm bảo điều kiện khởi công trong tháng 4/2026.

...

Đối với dự án sân golf 18 hố, đặt tại xã Thạch Xuân và Toàn Lưu, dự kiến cũng sẽ khởi công trong tháng 4/2026. Riêng sân golf 36 hố thực hiện bởi Công ty Cổ phần Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh, trên diện tích 180 ha ở xã Thạch Xuân đặt kế hoạch khởi công muộn hơn (tháng 5/2026).

2 dự án còn lại chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng được tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm là Dự án xây dựng cơ sở công nghiệp quốc phòng tại xã Sơn Kim II và Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III, do PV Power xây dựng tại phường Vũng Áng.

Khi các dự án này hoàn thành sẽ thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển bền vững. Ảnh: Hưng Phúc.



Khi các dự án trọng điểm này hoàn thành sẽ hình thành quỹ đất công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ, thu hút FDI, tạo việc làm quy mô lớn, nâng cao thu ngân sách địa phương. Đồng thời, hình thành chuỗi công nghiệp – logistics – dịch vụ, tạo động lực phát triển bền vững cho toàn khu vực; thúc đẩy phát triển du lịch – dịch vụ; giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng bền vững.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn