Sự đồng thuận giữa ý Đảng - lòng dân: Sức mạnh thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ở Hà Tĩnh

Cảng nước sâu Vũng Áng, thúc đẩy phát triển công nghiệp nặng và logistics. Ảnh: NT

Niềm tin cử tri Hà Tĩnh – động lực cho bộ máy hành động

Tháng Tư lịch sử – thời điểm cả nước kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước – cũng là lúc không khí dân chủ, đoàn kết được nối dài từ thành công của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Tại Hà Tĩnh, “ngày hội non sông” không chỉ dừng lại ở những lá phiếu gửi gắm niềm tin, mà đang được chuyển hóa thành quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị.

Ngay sau bầu cử, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng chương trình hành động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành. Tinh thần xuyên suốt là không để khoảng trống trách nhiệm, không để chậm nhịp công việc.

Ông Nguyễn Thăng Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Ngay sau khi bộ máy được kiện toàn, chúng tôi tập trung rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Tinh thần là hành động quyết liệt, hiệu quả, đáp lại niềm tin của cử tri.”

Niềm tin của cử tri đang trở thành động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; mỗi quyết sách, mỗi hành động đều hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách thực chất.

Sôi nổi thi đua trên mọi lĩnh vực

Khí thế thi đua sau bầu cử đang lan tỏa mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh, với những chuyển động cụ thể, rõ nét.

Trên các công trường, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; không khí lao động khẩn trương, làm việc “ba ca, bốn kíp” trở nên quen thuộc. Chính quyền các cấp tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai thông suốt.

Hà Tĩnh vươn lên đứng đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế quý I/2026. Ảnh: NT



Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực phục hồi và mở rộng hoạt động, chủ động đổi mới công nghệ, tìm kiếm thị trường.

Ông Nguyễn Anh Thắng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – Cty Cổ phần, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026–2031 chia sẻ: “Không khí thi đua sau bầu cử đã tạo thêm niềm tin và động lực cho doanh nghiệp. Chúng tôi đang tập trung tối ưu sản xuất, nâng cao hiệu quả quản trị, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh. Đồng thời, trên cương vị đại biểu dân cử, tôi sẽ nỗ lực lắng nghe, phản ánh kịp thời ý kiến của cử tri, góp phần hoàn thiện chính sách phát triển.”

Ở khu vực nông thôn, phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì và nâng chất; nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh được triển khai kịp thời, góp phần nâng cao đời sống người dân. Nhiều người dân cho biết, các chủ trương sau bầu cử được triển khai nhanh, sát thực tế, tạo thuận lợi hơn trong sản xuất và đời sống.

Thi đua không dừng ở khẩu hiệu, mà được lượng hóa bằng tiến độ công việc, hiệu quả dự án và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Điểm sáng tăng trưởng – minh chứng rõ nét cho khí thế thi đua

Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, quý I/2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 12,42%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước (quý I/2025 đạt 6,12%), đứng thứ nhất cả nước, khẳng định vị thế là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng ấn tượng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong mức tăng trưởng 12,42%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 20,67%, đóng góp 8,65 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,26%, đóng góp 2,72 điểm phần trăm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,81%, đóng góp 0,29 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,33%, đóng góp 0,76 điểm phần trăm.

Những con số ấn tượng này không chỉ phản ánh kết quả tăng trưởng, mà còn cho thấy sự chuyển động đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, khi niềm tin từ lá phiếu được cụ thể hóa bằng hành động và hiệu quả phát triển.

Thi đua gắn với kỷ cương, hiệu quả thực chất

Một điểm nhấn trong phong trào thi đua tại Hà Tĩnh là sự gắn kết chặt chẽ giữa tinh thần xung kích với kỷ luật, kỷ cương hành chính. Sau bầu cử, yêu cầu đặt ra không chỉ là làm nhanh, mà còn phải làm đúng, làm hiệu quả, tránh hình thức.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tinh thần “lấy kết quả làm thước đo” đang dần trở thành chuẩn mực trong hoạt động công vụ.

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng. Ảnh: NT



Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Với kết quả đạt được trong quý I, tỉnh đang có nền tảng thuận lợi để duy trì đà tăng trưởng, tiếp tục bứt phá trong các quý tiếp theo.

Đây không chỉ là lợi thế về số liệu, mà còn là sự hội tụ của nhiều yếu tố: sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, tinh thần thi đua sôi nổi trong toàn xã hội và niềm tin được củng cố sau thành công của cuộc bầu cử. Từ đó, tạo động lực để Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Từ tinh thần thống nhất đến khát vọng phát triển

51 năm sau ngày đất nước thống nhất, tinh thần đại đoàn kết tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ. Tại Hà Tĩnh, sự đồng thuận giữa ý Đảng – lòng dân đang tạo nên sức mạnh thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu.

Ngã ba Đồng Lộc, địa chỉ đỏ thu hút hàng chục ngàn lượt du khách đến tham quan trong quý I/2026. Ảnh: NT



Khí thế thi đua hôm nay không chỉ là sự hưởng ứng nhất thời, mà đang trở thành dòng chảy xuyên suốt quá trình phát triển. Từ niềm tin của cử tri, Hà Tĩnh đang bền bỉ kiến tạo những giá trị mới, hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển chung của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tác giả: Ngọc Trâm

Nguồn tin: Báo Thanh Tra