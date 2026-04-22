Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.



Cùng dự buổi làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn...

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết, Hà Tĩnh hiện có 69 xã, phường (9 phường và 60 xã) với dân số hơn 1,6 triệu người. Thu ngân sách đạt gần 6 nghìn tỷ đồng (tăng 22%); vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 14 nghìn tỷ đồng (tăng 10%); thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật. Giai đoạn 2020 - 2025, GRDP tăng trưởng bình quân 6,4%/năm; riêng 2025 đạt gần 8,8%/ năm. Đặc biệt, quý I/2026, tăng trưởng GRDP đạt 12,42%, cao nhất cả nước, mở ra dư địa bứt phá lên mức hai con số. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 2,1%, cho thấy sự nỗ lực rất đáng ghi nhận của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, cải cách tư pháp, công tác dân vận không ngừng được đổi mới.

Nhiệm vụ trọng tâm được Hà Tĩnh đặt ra trong thời gian tới là triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, 9 nghị quyết trọng tâm của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái, logistics quốc tế, hướng đến phát triển bền vững với mô hình đô thị văn hóa - sáng tạo; duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên, phấn đấu đến năm 2030, cơ bản bảo đảm cân đối được ngân sách địa phương, tạo nền tảng tài chính ngân sách chủ động, bền vững.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác của Trung ương đánh giá cao những kết quả Hà Tĩnh đạt được thời gian qua; đồng thời định hướng, gợi mở các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc.



Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ ra những hạn chế mà Hà Tĩnh cần tập trung khắc phục như: tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm ở một số nơi chưa thực sự mạnh mẽ, chưa tạo bứt phá rõ nét; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập; kinh tế phát triển chưa bền vững; kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; chất lượng dịch vụ, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới; môi trường đầu tư, kinh doanh của Hà Tĩnh chưa tạo được sức hút đủ mạnh; cải cách hành chính ở một số lĩnh vực còn chậm; liên kết vùng và kết nối nội tỉnh chưa hiệu quả; khu vực doanh nghiệp tư nhân còn nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Tĩnh phải có tư duy phát triển mới, hành động quyết liệt và đột phá hơn để biến lợi thế thành động lực tăng trưởng bền vững; tập trung cao độ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khơi dậy khát vọng phát triển, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

“Hà Tĩnh cần nhận thức sâu sắc trọng trách và vinh dự của một vùng đất giàu truyền thống, từ đó khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn. Tỉnh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, năng lượng sạch; đồng thời phát triển các động lực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển; đẩy mạnh dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt là logistics để trở thành đầu mối giao thương khu vực; tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, nâng cao hiệu quả đầu tư công”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị, Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng liêm chính, kiến tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy nhanh cải cách hành chính và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị; phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đặt phát triển văn hóa - xã hội và xây dựng con người Hà Tĩnh ở vị trí nền tảng, động lực nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững; phát huy truyền thống “địa linh, nhân kiệt”, gìn giữ và lan tỏa các giá trị hiếu học, nghĩa tình, kiên cường; đồng thời biến văn hóa thành nguồn lực phát triển thông qua công nghiệp văn hóa, du lịch thông minh, giáo dục trải nghiệm, tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ môi trường ổn định, an toàn cho phát triển.

Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kế thừa tư tưởng, đạo đức, phong cách của các bậc tiền bối cách mạng, Đảng bộ tỉnh phải luôn xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ là nhiệm vụ then chốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát huy tinh thần “tiếng trống Xô Viết Nghệ Tĩnh”, vươn lên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của cả nước.

